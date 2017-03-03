Koşup gelen kadar, kaçıp giden var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin nüfus istatistikleri ile ilgili rakamları geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayanan rakamlara göre, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ilimizin toplam nüfusu 1.830.772 olarak açıklanmıştı.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, nüfus istatistiklerinin ilimizle ilgili detaylı rakamlarını da önceki gün açıkladı. Malum, ilimiz Türkiye’nin, hatta belki Dünya’nın nüfusu en hızlı artan, en fazla iç göç alan kentlerinden biri.

TÜİK’in detay rakamlarına girince, ortaya farklı bir tablo çıkıyor. 2016 yılında ilimize başka illerden gelip yerleşen insan sayısı 85.602 kişi. Buna karşın, 2016 yılında ilimizde yaşayan 60.479 kişi de pılını pırtını toplayıp, başka illere yerleşmişler.

Yani, iç göç nedeniyle ilimizde geçen yılki nüfus artışı aslında (85.602-60.479=25.123) kişidir.

İlimize bir yıl içinde başka illerden 85.602 kişinin gelip yerleşmiş olması bu şehirde yaşayan bizler için çok sürpriz bir rakam olmasa gerektir. Ama geçen yıl bu şehirden 60.479 kişinin başka illere göç etmesi bana biraz çarpıcı geldi. Dışarıdan bakanlar için bizim ilimiz hala bir cazibe merkezi. Ama içinde yaşayanlar için galiba pek öyle değil.

Yine TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün resmi rakamlarından aktarıyorum.

2016 yılında İstanbul’dan Kocaeli’ye gelip yerleşenlerin sayısı 29.475 kişi. İlimizden İstanbul’a taşınanların sayısı ise 13.939 kişi. Son yıllarda İstanbul’da yapılan yeni konutlara ilimizdeki ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini, imkânı olanların İzmit’ten kaçıp, İstanbul’a yerleştiğini biliyoruz.

Bana ilginç gelen bir rakam var. 2016 yılında Sakarya’dan Kocaeli’ye taşınan, nüfus kaydını nakleden insan sayısı 3.516 kişi. Yine 2016 yılında Kocaeli’deki evini Sakarya’ya taşıyan insan sayısı ise 3.371 kişi. Yani Sakarya’dan Kocaeli’ye taşınanlar kadar, Kocaeli’den Sakarya’ya taşınanlar var.

2016 yılında Van’dan ilimize 2.159 kişi gelmiş. Doğu ve Güneydoğu illeri içinde Kocaeli’ye en fazla göç veren il Van olmuş. 2016 yılında ilimizde yaşayan 3.099 kişi Gümüşhane’ye, ilimizde yaşayan 2.784 kişi Giresun’a taşınmış. Giresun ve Gümüşhane, son yıllarda yerel iş imkânlarının arttığı iki kent. Bu rakamlar gösteriyor ki, bu bölgeye kalkıp gelen insanlar, aslında asıl memleketlerinde iş imkânları arttığında kalkıp geri dönüyorlar.

TÜİK raporu detaylı incelendiğinde aslında çok önemli bilgiler var. Bu bilgiler, ilimizin geleceğine projeksiyon oluşturması açısından da titizlikle değerlendirilebilir. Kocaeli’de en fazla net göç alan ilçe Darıca. En az net iç göç alan ilçemiz ise Kandıra..

Geçen yıl, Karamürsel’e 2.268 kişi gelip yerleşmiş. Buna karşın Karamürsel’de yaşayan 1.912 kişi başka kentlere göç etmişler. Gebze’ye başka kentlerden gelenler kadar, Gebze’den başka kentlere kaçan insanlar olduğunu görüyoruz.

Yine hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu kentte yaşayan pek çok kişi “İmkânım olsa da başka yere yerleşsem” diye düşünüyor. Antalya’da, İzmir’de, Bodrum, Marmaris’te ev alıp Kocaeli’den kaçanlar olduğunu biliyoruz. Bu kentte yaşayan hali vakti yerinde pek çok kişinin “Çoluk çocuğumun istikbali için” gerekçesiyle bir Avrupa ülkesine kapağı atmaya çalıştığını da biliyoruz.

Kimileri kabul etmeyebilir. Ama Kocaeli son yıllarda ışıkları sönen, yaşam kalitesi gerileyen bir şehirdir. Bizim ilimiz hem pahalıdır. Hem karmaşıktır. Üstelik samimiyetsizdir. Dedikoducudur. Eğitim imkânları, iş bulma imkânları Türkiye’nin diğer illerine göre cazip olsa da yaşam kalitesi, spor, kültür-sanat etkinlikleri açısından bakıldığında eski kalitesinin çok gerisindedir. Bu şehirde yerel iktidar kendilerinden olmayanları umursamaz; yerel muhalefet tırsak ve korkak hale gelmiştir.

Türkiye’de tarım gelişirse. Türkiye’de Ankara’nın doğusunda kalan bölgede yatırımlar hızlanır, iş imkânları artarsa, Karadeniz Bölgesi’nde insanlar kendi ata topraklarında mütevazi koşullarda geçinebilecekleri şartların oluştuğunu görebilirlerse, hepsinden önemlisi bu şehrin gidişatı bu şekilde devam ederse, 5-10 yıl sonra “Göç alan” değil, “Göç veren” illerden biri haline gelmemiz de mümkündür.

Hiç kuşku yok. Herkes çekip gitse de ben ve benim gibi bu şehre aşık insanlar İzmit’i terk etmeyeceğiz. Zaten bunun için yeterli imkânlara da sahip değiliz. O halde bu şehri gerçek manada “Bizim şehrimiz” yapabilmek için daha cesur ve daha kararlı şekilde çaba harcamak zorundayız.

Yıldırım Başkan böyle bir adam

Bizim ilimiz, ulusal televizyon kanallarında, ulusal gazetelerde artık pek sık haber olmuyor. Allah’a şükür. Bizim ilimizde terör yok. Asayiş berkemal. Trafik kazaları bile azaldı.

Kocaeli’den ulusal medyaya haber olacak güzel işler de çıkmıyor. Sporumuz yok. Turizmde “Tık” yok.

Geçen gece, bütün ulusal televizyon kanallarının ana haber bülteninde Karamürsel vardı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım vardı. Karamürsel Sahili’nde her yıl olduğu gibi 1 Mart Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anılıyor. Bir grup dalgıç da denize girmiş, programın kendi üzerlerine düşen rolünü oynuyorlar. Sahilde yüzlerce kişi izliyor. Güvenlik güçleri var. Gençler var. İlçe protokolü, esnaflar falan. Gösteri sırasında denizdeki genç bayan dalgıçlardan biri fenalaşıyor.

Kadın dalgıç denizde çırpınırken, sahilde bir panik başlıyor. Ama hiç kimse harekete geçmiyor. Kendisi de eski bir dalgıç olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, kravatı, ceketi atıyor, denize atlıyor. Herkesin gözü önünde boğulmak üzere olan kadın dalgıcı denizden çıkartıyor.

Böyle bir adamdır İsmail Yıldırım. Gözünü budaktan esirgemez. Cesurdur. Hızlı karar verir ve uygular.

Ne de olsa, eski Demokrat’tır.

Kapalı Pazar Yeri, otopark inşa edip, Vergi Dairesi yapmak

İzmit’in en çok neye ihtiyacı olduğunu sorup, bu konuda bir sıralama yapmaya kalksak, herhalde hepimiz ilk iki ihtiyaç konusunda hemfikir oluruz: 1-)Kapalı otopark, 2-)Kapalı Pazar Yeri.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in bu çok önemli iki ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak önemli bir yatırımı İzmit Kadıköy Mahallesi’nde yaptı. Gidin bakın. Son 10-15 yıllık dönemde İzmit için yapılmış en büyük, en önemli ve en gerekli proje Kadıköy Mahallesi’ndeki Katlı Otopark ve Kapalı Pazar yeri binasıdır. Muhteşem oldu. Tamamlanmasının üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti. Ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu binayı İzmitli pazarcılara kabul ettiremedi.

Oysa baştan konuşulmuştu. Binanın projesi hazırlanırken pazarcıların fikri alınmıştı. İzmit çok gecikmiş olmakla birlikte haftanın 7 günü hizmet veren Kapalı Pazar Yerine kavuşacak, Perşembe Pazarı, Cumartesi Pazarı kalkacak, şehir rahatlayacaktı.

“İstemem, gitmem” dedi pazarcı. Dev proje, Büyükşehir Belediyesi’nin elinde kaldı. Geçen gün, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı M.Ali Kurt, resmen protokol imzaladılar. Kapalı Pazar Yeri binası, Kocaeli İcra Dairelerine bedelsiz devredildi.

Kuşkusuz, ilimizin Adliye binası da yetmiyordu, vergi daireleri için yer aranıyordu. Ama vergi daireleri için bina yaparsınız, oraya taşınır. Bir kent düşünün ki, pazarcılar için Kapalı Pazar Yeri binası yapıyor, bu binayı İcra Daireleri için kullanıyor.

Spor salonu yaptık, siyasi parti toplantılarında kullanıyoruz.

Kültür Merkezleri yaptık, düğün salonu diye kullanıyoruz.

Çok ihtiyacımız vardı, Kapalı Pazar Yeri yaptık, icra dairesi diye kullanacağız.

Tuhaf bir şehirde yaşıyoruz, vesselam.