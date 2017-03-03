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KOTKO kahvaltısında Carrefoursa konuşuldu

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KOTKO kahvaltısında Carrefoursa konuşuldu
KOTKO Toptancılar Sitesi’nde faaliyet gösteren üyeler, geleneksel kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

KOTKO Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Birol Öztürk’ün organizasyonuyla Seka Sahil-2 Restaurant’ta gerçekleşen kahvaltıya katılan üyeler, sitenin durumu, çevredeki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde de bulundu.

Birol Öztürk, buluşmada KOTKO’ya sınır olan ve kapatma kararı alan Carrefoursa’nın yerine ne yapılacağı, yıkılan hal binası arazisinin nasıl değerlendirileceği ve genişletilecek olan Salim Dervişoğlu Caddesi ile ilgili edindiği bilgileri üyelere aktardı. Öztürk, bu tür etkinliklerin belli zamanlarda tekrarlanacağını anlattı. KOTKO’nun kahvaltı buluşmasına şu isimler katıldı:

KOSTAŞ Marketlerinden Salih ve Ümit Cankan, Bereket Ticaret’ten Tevfik Kozan, Çağdaş Gıda’dan Yusuf Konyalı, Özdündarlar’dan Ekrem Dündar, Lefa Ltd.’den Levent Kırıkoğlu, Erhocaoğlu Ltd.’den Muammer Aslan, Özak Temizlik’ten Cemal Akgüneş, Özder Sağlık Ürünleri’nden Akif Özpınar, Önder Malçok, Zafer Pazarlama’dan Zafer Yılmaz, Kocaeli Şekerleme’den Nail Öğütçen, Timpa’dan Mustafa Çelebi, Hasemek’ten Mehmet Kaya, Cengiz Kağıt’tan Kasım Cengiz, Toptancıoğlu’ndan Hüseyin Özen, Torun Ticaret’ten Cemil Torun, Dokuzlar Bakliyat’tan Mahir Dokuzlar, Pazar Toptan’dan Öztürk Güngör, Nokta Market’ten Kemal Korap ve İdare Amiri Süleyman Bodu.

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