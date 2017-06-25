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KOTO ailesi bayramlaştı

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KOTO ailesi bayramlaştı
Kocaeli Ticaret Odası üyeleri, Ramazan Bayramı sebebiyle üyeleriyle bayramlaştı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) geleneksel bayramlaşma programını Ramazan Bayramı’nın birinci günü gerçekleştirdi. Oda binasında yapılan bayramlaşma programına KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Genel Sekreter Mert Alnıpak, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katılım sağladı. Bayramlaşma programında katılımcılara baklava ve limonata ikramı yapıldı.

ESNAF İNŞALLAH GÜLMÜŞTÜR

Bayramlaşma programında konuşma yapan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Arkadaşlarımızla birlikte bayramlaşıyoruz.  Herkese iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu. Meclis Başkanı Akın Doğan ise şunları söyledi: “İnşallah bayramda ticarette iyi geçmiştir. Esnafımız inşallah mutlu olmuştur. Allah esnafımızın çarşısını bayram etsin. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum”

Çiğdem ARMAĞAN

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