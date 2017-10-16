KOTO heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya’ya gidiyor
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Polonya-Varşova’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
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Ziyaret kapsamında, Polonya-Türkiye İş Forumu da düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarette bakanların yanı sıra Kocaeli iş dünyasını temsilen Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Meclis Üyesi İbrahim Atalay ve 14. Meslek Komitesi Başkanı Haluk Mamik de eşlik edecek.
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Etiketler : KOTO heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya
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