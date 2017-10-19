KOTO heyeti Polonya’dan verimli döndü

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Meclis Üyesi İbrahim Atalay ve 14. Meslek Komitesi Başkanı Haluk Mamik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Ekim 2017 Salı günü Polonya’ya düzenlediği resmi ziyaretine eşlik etmek ve Oda üyelerine yeni pazarlar kazandırmak üzere Varşova’ya gitmişti. 1 günlük Polonya programını iyi değerlendiren KOTO heyeti, Kocaeli iş dünyası için önemli görüşmeler ve fırsatlarla döndü.

İDEV 2018 İÇİN İYİ NİYET ANLAŞMASI

Ziyaret kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Polonya-Türkiye İş Forumu’na katılan KOTO heyeti, Polonyalı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek ülkenin cazip sektörleriyle ilgili bilgi aldı ve Kocaeli ile ilgili kapsamlı yatırım bilgileri sundu. Heyet ayrıca, Oda’nın 21-25 Mart 2018 tarihinde düzenleyeceği İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV) ile ilgili de önemli bir işbirliği yaptı. Polonya’nın en büyük fuar merkezi olan Ptak Warsaw Expo’nun yetkilisi Kazimierz Cwikla ile görüşen heyet, iyi niyet anlaşması imzaladı.

TİCARİ ATEŞE İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

İyi niyet anlaşması kapsamında, Polonyalı fuar markası Ptak Warsaw Expo, İDEV 2018 Fuarı’na katılacak ve ülkeden işadamlarının fuara getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecek. KOTO heyeti bir önemli görüşmeyi de Polonya- Varşova Ticaret Müşaviri Okay Öztürk ve Polonya- Türk İşadamları Derneği Başkanı Sabri Bektaş ile gerçekleştirdi. Kocaeli hakkında kapsamlı bilgiler sunan KOTO heyeti, iki ülke arasındaki sosyal dostlukların ekonomik hayata daha fazla yansıması adına Oda nezdinde çalışmalar yürütülebileceğini ifade ederek, Polonya iş dünyasını Kocaeli’de ağırlamayı arzu ettiklerini belirtti.