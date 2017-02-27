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KOTO ve KTO heyetleri mutlu

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KOTO ve KTO heyetleri mutlu

TOBB Akreditasyon Sertifikasını teslim almak üzere Ankara’ya, Kocaeli iş dünyasının taleplerinin de yer aldığı dosyayla giden KOTO ve KTO heyetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile özel görüşmeler gerçekleştirerek, dosyaları takdim etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımları ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen sertifika töreninde; Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdülmelik Kalay, Hasan Kanca, Meclis Üyeleri; Bahattin Karaaslan, Fatih Ekinci, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ve Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin Özkarayel yer aldı.

FUARLARA DAVET

Yaptıkları görüşmeleri değerlendiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor süreçte, üst limiti 50 bin TL olan Nefes Kredimizin, üst limitinin 100 bin TL’ye çıkartılmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu belirttik. 27- 30 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuarcılık ile birlikte düzenleyeceğimiz 3. İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarımıza davet ederek, Kocaeli ekonomisini canlandırma faaliyetlerimizde desteklerinin çok önemli olduğu hususunu vurguladık” dedi.

BAŞKANLARDAN KUTLAMA

KOTO’nun akreditasyon sertifikasını yüksek puanla yenilemesini değerlendiren KOTO Başkanı Nemci Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan ise, “Oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan akreditasyon sistemine 2007 yılında dahil olan odamız, 5 yıldızlı Oda statüsünü yüksek puanla muhafaza etmiş ve ilimize büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Üyelerimiz ve Kocaeli iş dünyası bundan sonraki süreçte bunun farkını daha da fazla hissedecekler. Hizmet standardımızı daha da yükseltmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen üyelerimizi ve personelimizi kutluyoruz. Akreditasyon sertifikamız üyelerimize ve Kocaeli iş dünyamıza ‘hayırlı olsun” dedi.

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