KOTO’da Barış'sız ilk meclis

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Semih Barış’ın başkanlığının Ticaret ve Gümrük Bakanlığı’ndan gelen belge sonucunda düşürülmesi sonrasında oda ilk meclis toplantını bugün gerçekleştiriliyor.

KOTO’da bulunan Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen mecliste Barış’ın yerine en kıdemli oda üyesi sıfatıyla Necmi Bulut başkan vekilliğini üstlendi. Meclis Başkanı Akın Doğan önderliğinde toplanan Aralık ayı meclisinde 2017 yılı iş programı görüşüldü ve 2017 yılı bütçesi açıklandı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Meclisin açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Akın Doğan, “Önce polisimize sonra askerimize düzenlenen kalleşçe saldırının ardından Rus Büyükelçisi Karlov’a adice bir suikast düzenlendi. Rusya ile ilişkilerimizin düzenlediği bölgede yeni gelişmelerin olduğu bir dönemde böyle bir suikastın olmasını manidar buluyorum. Böylelikle Rus halkına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

ADIMLAR ATILDI

Aylık faaliyet raporunu okumak için kürsüye gelen KOTO Başkan Vekili Necmi Bulut, 2017 yılına umutla baktıklarını söyledi. Bulut, “Yeni yılın ülkemize barış getirmesini diliyorum. 21 Aralık Çarşamba günü bakanlığın yazısı ile Semih Barış’ın istifasının geçerliği olduğu ve yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiği odamıza bildirilmiştir. Kendisinin yapmış olduğu tüm yönlendirmelerinin geçersiz olduğu bildirilmiştir. Atılması gereken tüm adımlar atılmıştır. Odamızın itibarı için bundan sonra odanın çıkarları doğrultusunda hareket edilecektir” ifadelerini kullandı.2017 yılı bütçe raporunu sunmak için kürsüye gelen yönetim kurulu üyesi Hasan Kanca, KOTO’nun 2017 yılı bütçesi 9 milyon 750 bin TL olduğunu söyledi.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜK

Kocaeli Ticaret Odası’nda Murat Özdağ’dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına seçilen Semih Barış’ın Başkanlığı mahkeme kararıyla düşmüştü. Barış’ın Başkanlık görevinin bitmesinin ardından dün toplanan KOTO yönetim kurulundan istifa kararı çıkmadı.

KOTO’da halen Necmi Bulut Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. Yönetim Kurulu, “Semih Barış’ın başkanlık görevi bitmiştir. Açıklamaları kişisel görüşleridir. Biz yönetim kurulu olarak göreve devam ediyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Halen KOTO Yönetim Kurulu’ndaki 10 kişi, 5’e 5 bölünmüş durumda. Yönetimdeki 5 kişi, yeniden seçim için komple istifa istiyor. Diğer 5 kişi ise, mevcut yönetimin görevi sürdürmesinden yana. Meclis Başkanı Akın Doğan, “Bugünkü meclis toplantısında ortaya çıkacak havaya göre, bu hafta içinde sorun çözülür” değerlendirmesi yaptı.

Çiğdem ARMAĞAN