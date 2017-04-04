KOTO'da binlerce işletmeciyi umutlandıran görüşme

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut banka müdürleriyle bir araya gelerek kredi başvurularının ivedilikle sonuçlanması ve ek hizmet çabalarından vazgeçilmesi için görüşmeler gerçekleştirdi.

Aylık olağan meclis toplantısında, kredi başvurularının daha kısa sürede sonuçlandırılması ve ek hizmet satma çabalarından vazgeçilmesi için bankalara çağrıda bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, banka müdürleriyle bir araya geldi. KOSGEB İl Müdürü Atacan Yücelen, Ziraat Bankası Kocaeli Bölge Yöneticisi Hamdullah Yuca, İzmit Şube Müdürü Deniz Alp, Halkbank Bölge Koordinatörü Okan Saraç, İzmit Şube Müdürü Şaduman Akın, İş Bankası Bölge Müdürü Erhan Güney, Müdür Yardımcısı Ali Karagöz, Denizbank Bölge Müdürü Yasemin Önenç, KOBİ Bölge Müdürü Burak Yeşilmen, QNB Finansbank Bölge Müdürü Zahir Eylem Sencer, İzmit Sanayi Şube Müdürü Barış Şahin'in katıldığı toplantıda KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak, KOTO Ekonomi Danışmanı Ercan Bağbudar ve KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak yer aldı.

3 BİN 249 İŞLETME BEKLİYOR

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Necmi Bulut, üyelerin özellikle yeni kaynak bulma noktasında karşılaştıkları sorunların öncelikli çözüm listelerinde olduğunu ifade ederek, "Edindiğimiz son bilgilere göre 1 yıl geri ödemesiz, 36 ay vadeli KOSGEB kredisi için 3 bin 249 işletmenin talebi bankalarca değerlendirme aşamasında. Özellikle ülke olarak içinde bulunduğumuz dönemde krediler başta olmak üzere yeni kaynaklar işletmelerimiz için hayati önem arz ediyor. Değerlendirme işlemlerinin çok uzun sürmesi ve bankaların kredi kartı, POS makinesi ve sigorta ürünleri gibi ek hizmet satma çabaları işletmelerimizi çok zor durumda bırakıyor. KOTO olarak bu sorunlar çözüme kavuşturulana kadar gerek KOSGEB, gerek bankalar, gerekse bakanlık nezdinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

YÜCELEN: HASSASİYET BEKLİYORUZ

KOSGEB İl Müdürü Atacan Yücelen kredi sürecinde sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, "2016'nın son ayında 15 bin işletmeye kredi verilmesi söz konusu oldu. Fakat 2017 ilk ayında talep 460 bine kadar ulaşınca, başvuruların tamamına yakınına kredi verilmesi kararı alındı. Bu nedenle işletmelerde olağanüstü yoğunluk var. Kocaeli'de de aynı yoğunluk yaşanıyor. 9 bin 137 işletme KOSGEB kredisine başvurdu. Bugüne kadar 2 bin 750 işletme kredi aldı. Bin 853 işletmenin kredi alması da kesinleşti. Ancak halen 3 bin 249 işletme kredi almak için banka değerlendirmesinde bekliyor. KOSGEB olarak biz işlemlerin daha kısa sürede yapılabilmesi için kurum içi yazılımlarımızı güçlendirdik. Bankalardan da hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

Yücelen, kamu bankalarından en fazla krediyi 831 işletmeyle Ziraat Bankası'nın, özel bankalardan da 716 işletmeyle Denizbank'ın verdiğini açıkladı. Banka müdürleri de bekleyen işlemlerin hızla sonuçlandırılması için çalışma yürüteceklerini ve yaşanan sorunların karşılıklı iletişimle kısa sürede çözülebileceğini ifade etti.

ŞİKAYETLER KOTO KREDİ DANIŞMA OFİSİ'NE

Bir yandan sorunların çözümü için görüşmelerini sürdüren Kocaeli Ticaret Odası, Kredi Danışma Ofisi'ni de kurdu. Kredi başvurularına ret verilen, kredileri değerlendirme aşaması uzun süren ve bankalarca ek hizmet alması talep edilen oda üyeleri Kredi Danışma Ofisi'ne başvurabilecek.

