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KOTO’da ilk istifa

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KOTO’da ilk istifa
KOTO Başkanı Semih Barış’ın başkanlığının düşürülmesinin ardından Başkan Vekilliğini üstlenen yönetim kurulu üyesi ve meclis üyesi Şahin Kaya istifa ettiğini duyurdu. 

İLK MECLİS GERGİN GEÇMİŞTİ
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Semih Barış’ın başkanlığının Ticaret ve Gümrük Bakanlığı’ndan gelen belge sonucunda düşürülmesi sonrasında oda da vekaleten görevi Necmi Bulut ve Şahin Kaya yürütüyordu. Çarşamba günü gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında gergin anlar yaşanmış kürsüye gelen meclis üyeleri Yaşar Can ve Yusuf Erankaya, Barış’ın yönetimine ‘istifa edin ve seçim listesinin çarşaf liste yapın’ önerisinde bulunmuştu. 

GÖREVİMİ YÜRÜTEMEYECEĞİM
Meclis akabinde KOTO’dan ilk istifa geldi. Başkan Vekilliğini üstlenen yönetim kurulu üyesi ve meclis üyesi Şahin Kaya istifa ettiğini duyurdu. Kaya istifası ile ilgili “Uzun çalışma hayatımın ve KOTO'da ki arkadaşlarıma bağlılığımın getirdiği ayrı bir zorluğa rağmen söz konusu koşullarda görevimi yürütemeyeceğimi ve ayrıca sürekli yurt dışında olmam sebebi ile Kocaeli Ticaret Odası'ndaki tüm sıfatlarımdan (başkan vekilliğim, yönetim kurulu üyeliğim ve meclis üyeliğimden) istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

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