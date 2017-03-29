  • BIST 90.182
  • Altın 147,216
  • Dolar 3,6478
  • Euro 3,9515
  • Kocaeli -2 °C

KOTO’da KOSGEB kredileri konuşuldu

»
KOTO’da KOSGEB kredileri konuşuldu
Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) Necmi Bulut başkanlığında toplanan yönetim kurulunda, KOSGEB yöneticilerinin katılımıyla, kredi başvuruları ile ilgili yaşanan sıkıntı ve sorunlar ele alındı.

Toplantıya KOSGEB Başkanlık Müşaviri Ali Çelik, İzmit Müdürü Atacan Yücelen, Gebze Müdürü Hakan Demirci de katıldı.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, kredi başvuru ve inceleme işlemlerinde bankaların tavrının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Hükümetin yaptığı bankalara uyarı niteliğinde yaptığı açıklamalara rağmen, bazı özel ve kamu bankalarının kredi başvurusunda bulunan, işlemi onaylanan esnaflarımıza kredi kartı, POS makinesi ve sigorta ürünleri satışı gibi dayatmalarda bulundukları duyumlarını alıyoruz. Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerimizin haklarını sonuna kadar her platformda savunacağız” dedi.

9 BİNİ AŞKIN İŞLETMEDEN KREDİ TALEBİ

KOSGEB İzmit Müdürü Atacan Yücelen, kredi seferberliğine Kocaeli’den yoğun bir katılım olduğunu belirtti, “Şu ana kadar 9.085 işletme kredi almak için bize başvuru yaptı. Satış hasılatlarına göre 20 Bin TL’den 50 Bin TL’ye kadar kademeli bir kredilendirme yapılıyor. 1200 İşletmenin kredisi hesabına yattı. Hafta sonuna kadar 2800 firmaya daha ödeme yapılacak. Önümüzdeki hafta başında 4000 işletme kredi imkânından yararlanmış olacak. Bankalarda 3600 işletmenin kredi değerlendirmesi bulunuyor, 809 işletme ise kredi başvurusu yapmasına rağmen KOSGEB işlemini tamamlamadı. Yurt çapında 467 bin kredi başvurusu yapıldı. İlk günlerdeki yoğunluk azaldı. KOSGEB işlemlerinden sonra biz yönlendirmeyi bankalara yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarım KOSGEB tarafında işlemleri hızlandırmak için çaba gösteriyor” dedi.

Bu arada, KOSGEB ile ilgili sorunların, ilgili şikâyetlerin ve kredi başvuruları reddedilen üyelerin KOTO bünyesinde oluşturulan Kredi Danışma Ofisi’ne müracaat edebilecekleri de hatırlatıldı.

Bu haber toplam 160 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar kritik eşiği aştı28 Mart 2017 Salı 09:51
  • Elektriğe zam yapılacak mı? Yetkililer açıkladı28 Mart 2017 Salı 09:29
  • Ayhan Zeytinoğlu: Sanayici üretim artışına henüz ısınamadı27 Mart 2017 Pazartesi 21:03
  • Sistem çöktü, Akbank'tan ilk açıklama geldi!27 Mart 2017 Pazartesi 18:03
  • Derince'de anlaşma tamam27 Mart 2017 Pazartesi 15:43
  • Dolar haftaya nasıl başladı?27 Mart 2017 Pazartesi 10:16
  • Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım26 Mart 2017 Pazar 11:11
  • Bakanlıktan et fiyatlarına karşı hamle!25 Mart 2017 Cumartesi 18:04
  • 1 Nisan'da hepsi değişecek25 Mart 2017 Cumartesi 15:51
  • İhale açıldı! 22 kişi alınacak25 Mart 2017 Cumartesi 14:59
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti