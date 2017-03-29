KOTO’da KOSGEB kredileri konuşuldu

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) Necmi Bulut başkanlığında toplanan yönetim kurulunda, KOSGEB yöneticilerinin katılımıyla, kredi başvuruları ile ilgili yaşanan sıkıntı ve sorunlar ele alındı.

Toplantıya KOSGEB Başkanlık Müşaviri Ali Çelik, İzmit Müdürü Atacan Yücelen, Gebze Müdürü Hakan Demirci de katıldı.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, kredi başvuru ve inceleme işlemlerinde bankaların tavrının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Hükümetin yaptığı bankalara uyarı niteliğinde yaptığı açıklamalara rağmen, bazı özel ve kamu bankalarının kredi başvurusunda bulunan, işlemi onaylanan esnaflarımıza kredi kartı, POS makinesi ve sigorta ürünleri satışı gibi dayatmalarda bulundukları duyumlarını alıyoruz. Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerimizin haklarını sonuna kadar her platformda savunacağız” dedi.

9 BİNİ AŞKIN İŞLETMEDEN KREDİ TALEBİ

KOSGEB İzmit Müdürü Atacan Yücelen, kredi seferberliğine Kocaeli’den yoğun bir katılım olduğunu belirtti, “Şu ana kadar 9.085 işletme kredi almak için bize başvuru yaptı. Satış hasılatlarına göre 20 Bin TL’den 50 Bin TL’ye kadar kademeli bir kredilendirme yapılıyor. 1200 İşletmenin kredisi hesabına yattı. Hafta sonuna kadar 2800 firmaya daha ödeme yapılacak. Önümüzdeki hafta başında 4000 işletme kredi imkânından yararlanmış olacak. Bankalarda 3600 işletmenin kredi değerlendirmesi bulunuyor, 809 işletme ise kredi başvurusu yapmasına rağmen KOSGEB işlemini tamamlamadı. Yurt çapında 467 bin kredi başvurusu yapıldı. İlk günlerdeki yoğunluk azaldı. KOSGEB işlemlerinden sonra biz yönlendirmeyi bankalara yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarım KOSGEB tarafında işlemleri hızlandırmak için çaba gösteriyor” dedi.

Bu arada, KOSGEB ile ilgili sorunların, ilgili şikâyetlerin ve kredi başvuruları reddedilen üyelerin KOTO bünyesinde oluşturulan Kredi Danışma Ofisi’ne müracaat edebilecekleri de hatırlatıldı.