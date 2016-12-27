KOTO’da kritik gün 

İKİ SEÇENEKTEN BİRİ
Halen en kıdemli Başkan Yardımcısı sıfatıyla Necmi Bulut KOTO Başkanlığı’na vekalet ediyor. Bugünkü toplantıya yedek listeden Cafer Kozluca yönetim kurulu üyesi olarak katılacak. Oda yönetimi, kendi içinde yeni bir başkan seçebilir. Ancak yönetimin komple istifa etmesi, yeni yönetim oluşumu için yarınki toplantı öncesinde Meclis’in önüne açması bekleniyor. Yönetim komple istifa ederse, yarın 62 üyeden oluşan Meclis’te yeni yönetim kurulu seçilecek.
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