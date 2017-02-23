KOTO'da o üyelerin aidatları düşürüldü

Tramvay mağduru KOTO üyelerinin üye aidatları düşürüldü.

Kocaeli Ticaret Odası’nın Şubat ayı Meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda 5 gündem maddesi ele alındı. Geçtiğimiz ayın toplantı zaptının görüşülmesi ve aylık faaliyet raporu, Ocak ayı zammı ve yeni üyelere farklı derece tahsisi gibi konular masaya yatırıldı.

AİDATLAR DÜŞTÜ

Toplantıda konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut “Tramvay çalışması yolu üzerindeki esnafların sınıflarının derecelerini düşürdük ve bu sayede mağdur olan üyelerimiz daha düşük aidat ödeyecek.” dedi.

SİGARA YASAĞININ GENİŞLETİLMESİ BİZLERİ MAĞDUR EDİYOR

Toplantıda Meclis üyesi 20. Komite Başkanı Mehmet Yıldırım hükümetin yeni uygulamaya geçileceği sigara yasağının genişletilmesi konusunda mağduriyeti dile getirdi. Yıldırım, “Bu yasa uygulanırsa çok mağdur olacağız ve belki de küçülme ve işten çıkarmalar yaşanacak. Sigaraları biz üretmiyoruz, satmıyoruz. Sadece mekanlarımızda içiliyor diye çok ciddi ve ancak ağır cezaları yiyoruz. Biz yasanın genişletilmeden mevcut haliyle kalmasını istiyoruz. Yasaklardan sonra sigara içme oranı 31’den kısa süreliğe %27’e düştü. Şimdi ise bu rakam %30’ların üzerine yükseldi. Ve sigara içme yaşı da çok aşağılara indi. Bu yasaklarla olmaz. Bilinçlendirmek ve eğitim vermek gerekir. Hükümet bize sigara yasağı ile ilgili maliyeti yüksek yatırım ve düzenlemeler yaptı. “ dedi.

Şennur YILDIZ

