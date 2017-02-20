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KOTO'da seferberlik başladı

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KOTO'da seferberlik başladı
Kocaeli Ticaret Odası ve İŞKUR, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında işverenlerin, iş arayanlarla daha kolay buluşmasına olanak sağlamak amacıyla Oda binasında İŞKUR Hizmet Masası oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli İstihdam Seferberliği'nin tüm üyelere yayılması ve hayata geçirilmesi adına çalışmalar yürüten Kocaeli Ticaret Odası, İŞKUR Kocaeli Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, işverenleri, iş arayanlarla buluşturan bir uygulamaya imza attı. İşbirliği çerçevesinde Kocaeli Ticaret Odası'nda oluşturulan İŞKUR Hizmet Masası, her hafta Perşembe günleri işverenlerin, kuruma kayıtlı iş arayanlarla daha kolay buluşmasına aracılık edecek.

EN UYGUN PERSONELE ULAŞMADA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, "Ekonomi başkenti Kocaeli, istihdam hareketinde en önemli şehirlerin başında geliyor. Başta Kocaeli ve Kocaeli Ticaret Odası olarak, 14 bini aşkın iş insanımızla birlikte bu sorumluluğumuzun farkındayız ve ülkemizin geleceği için büyük önem arz eden milli harekete en büyük katkıyı vermeye hazırız. Kocaeli Ticaret Odası olarak istihdam taahhüdümüz 7 bin kişi. Bu hedefi hayata geçirmek, tabana yaymak için çalışmalarımızı başlattık. İŞKUR Hizmet Masamız hem işverenlerimize kılavuzluk edecek hem de mevcut iş açığına en uygun personele daha kolay ulaşmalarına aracılık edecek" dedi. 

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