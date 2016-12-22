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KOTO'da Semih Barış'ın başkanlığı düştü

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KOTO'da Semih Barış'ın başkanlığı düştü
Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO), eski Başkan Murat Özdağ’ın FETÖ davasından tutuklanmasıyla birlikte başlayan yönetim belirsizliği bugün yeni bir boyut kazandı.

Özdağ’ın ardından tartışmalı bir seçim sonunda KOTO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Semih Barış’ın başkanlık görevi dün mahkeme kararıyla düşürüldü.

DURUM BELİRSİZ

Semih Barış’ın başkan seçildiği yönetim kurulu toplantısında, iki üye sonuca itiraz etmiş, “Barış’ın yönetimden daha önce istifa ettiğini” gerekçe gösterip, seçimin usulsüz olduğunu öne sürmüştü. Bu iddiaya dayanılarak açılan davada mahkeme kararını verdi, itirazı haklı buldu. KOTO’da yönetimin bundan böyle nasıl şekilleneceği de, mahkemenin gerekçeli kararının açıklanmasından sonra belli olacak.

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