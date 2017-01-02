KOTO Başkanı Semih Barış’ın başkanlığının düşürülmesinin ardından Başkan Vekilliğini üstlenen yönetim kurulu üyesi ve meclis üyesi Şahin Kaya istifa ettiğini duyurmuştu.İki eksikliği hala tamamlamayan KOTO’da sessiz bekleyiş sürüyor.

İLK İSTİFA KAYA’DAN

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Semih Barış’ın başkanlığının Ticaret ve Gümrük Bakanlığı’ndan gelen belge sonucunda düşürülmesi sonrasında oda da vekaleten görevi Necmi Bulut ve Şahin Kaya yürütüyordu. Çarşamba günü gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında gergin anlar yaşanmış kürsüye gelen meclis üyeleri Yaşar Can ve Yusuf Erankaya, Barış’ın yönetimine ‘istifa edin ve seçim listesini çarşaf liste yapın’ önerisinde bulunmuştu. Meclis akabinde KOTO’da ilk istifa Başkan Vekilliğini üstlenen yönetim kurulu üyesi ve meclis üyesi Şahin Kaya’dan geldi.

2 YEDEK İSİM VAR

KOTO'da 1 başkan ve 10 yönetim kurulu üyesiyle birlikte toplamda 11 kişi bulunuyordu. Semih Barış’ın başkanlığının düşürülmesi ve Şahin Kaya’nın istifasının ardından oda da 2 eksiklik yaşanıyor. Yönetim kurulu yedek listesinin ilk sırasında Cafer Kozluca ve Hasan Kanca yer alıyor. Eğer oda yedek listesinden telafi yaparsa kendi arasından başkan seçerek yoluna devam edecek.

YEDEK DAHA ÇAĞRILMADI

Ancak sessizliğini hala koruyan KOTO’da görüşmeler yapılıyor. KOTO’nun kanuna göre çarşaf liste yapmaları söz konusu değil. Eğer seçime gidilirse blok liste şeklinde olacak. Öte yandan yönetimden 4 kişi daha istifasını beyan etmediği sürece yönetim de düşmüyor. Kafaları oldukça karıştıran KOTO’da neler olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca yedek yönetim listesinin 1’inci sırasında yer alan Cafer Kozluca ve 2’inci sıradaki isim Hasan Kanca’da henüz oda yönetimine çağrılmadı.

Çiğdem ARMAĞAN