KOTO’da yönetim 5’e 5 kilitlendi 

YÖNETİM İKİYE BÖLÜK
KOTO’da halen Necmi Bulut Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. Yönetim Kurulu, “Semih Barış’ın başkanlık görevi bitmiştir. Açıklamaları kişisel görüşleridir. Biz yönetim kurulu olarak göreve devam ediyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.
BUGÜN MECLİS VAR
Halen KOTO Yönetim Kurulu’ndaki 10 kişi, 5’e 5 bölünmüş durumda. Yönetimdeki 5 kişi, yeniden seçim için komple istifa istiyor. Diğer 5 kişi ise, mevcut yönetimin görevi sürdürmesinden yana. Bugün KOTO Meclisi’nin aylık olağan toplantısı var. Meclis Başkanı Akın Doğan, “Bugünkü meclis toplantısında ortaya çıkacak havaya göre, bu hafta içinde sorun çözülür” değerlendirmesi yaptı.
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