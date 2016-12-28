KOTO’da yönetim 5’e 5 kilitlendi 

Kocaeli Ticaret Odası’nda Murat Özdağ’dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına seçilen Semih Barış’ın Başkanlığı mahkeme kararıyla düşmüştü. Barış’ın Başkanlık görevinin bitmesinin ardından dün toplanan KOTO yönetim kurulundan istifa kararı çıkmadı.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜK

KOTO’da halen Necmi Bulut Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. Yönetim Kurulu, “Semih Barış’ın başkanlık görevi bitmiştir. Açıklamaları kişisel görüşleridir. Biz yönetim kurulu olarak göreve devam ediyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.



BUGÜN MECLİS VAR

Halen KOTO Yönetim Kurulu’ndaki 10 kişi, 5’e 5 bölünmüş durumda. Yönetimdeki 5 kişi, yeniden seçim için komple istifa istiyor. Diğer 5 kişi ise, mevcut yönetimin görevi sürdürmesinden yana. Bugün KOTO Meclisi’nin aylık olağan toplantısı var. Meclis Başkanı Akın Doğan, “Bugünkü meclis toplantısında ortaya çıkacak havaya göre, bu hafta içinde sorun çözülür” değerlendirmesi yaptı.

