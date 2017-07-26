KOTO’dan 141 firmanın kaydı silindi

Kocaeli Ticaret Odası’nın Temmuz ayı meclis toplantısında 2014 yılında durumlarındaki değişikliği bildirmedikleri için askıya alınan 141 adet firma üyelerinin oda kayıtlarının silinmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Temmuz ayı meclis toplantısı bugün odanın Burhan Kasım Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Akın Doğan başkanlığında toplanan meclise KOTO Başkanı Necmi Bulut, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Meclis toplantısı öncesinde Evin Şarküteri'nin sahibi Tolga Bozüyük 28 Haziran İzmit’in kurtuluş gününde piyasa çıkarttığı ‘İzmit Gazozu’ konuklara ikram edildi.

VALİYİ ZİYARET ETTİK

Meclisin açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Akın Doğan, "22 Haziran toplantı zaptı görüşülmesi maddesini meclise sundu. Zapt oy birliğiyle kabul edildi.

Aylık faaliyet raporunu sunmak için kürsüye gelen KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Diyarbakır’a atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu son meclisimize konuk ettik. Kendisine Diyarbakır’da başarılar diliyoruz. Yeni Valimiz Hüseyin Aksoy’a da yönetim kurulu olarak hayırlı olsun ziyaretine gittik. TOBB’da düzenlenen toplantılara katılım gösterdik. İzmit Gazozu markasıyla ün yapan Tolga Bozüyük’ü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

2 MİLYON 316 BİN TL GELİR

Haziran ayı mizanı sunan Hesapları İnceleme Komisyon Başkanı Avni Arıcan, “Haziran ayı itibariyle bankalarda toplam 5 milyon 317 bin 751 TL mevduat olduğu görüldü. Odamızın Haziran ayı gelir ve giderlerini incelediğimizde 2 milyon 316 bin 986 TL gelirimiz, 843 bin 790 TL giderimizin olduğu görülmüştür. 6 aylık dönemde gelir bütçemizin yüzde 54,11’i tahsil edilmiş, gider bütçemizin de yüzde 40,23’ü kullanılmıştır. Haziran ayı mizanı incelendiğinde muhasebe standartlarına göre hesap dökümleri ve işlemlerin de usullere uygun olduğu tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

Öte yandan mecliste 2014 yılında durumlarındaki değişikliği bildirmedikleri için askıya alınan 141 adet firma üyelerinin oda kayıtlarının silinmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Çiğdem ARMAĞAN

Meclis toplantısı öncesinde Evin Şarküteri'nin sahibi Tolga Bozüyük 28 Haziran İzmit’in kurtuluş gününde piyasa çıkarttığı ‘İzmit Gazozu’nun tadına bakıldı