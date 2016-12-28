KOTO’dan bilgilendirme semineri

Kocaeli Ticaret Odası il genelinde faaliyet gösteren muhasebecilerin konu ve uygulamalarıyla ilgili seminer düzenledi.

Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli’de faaliyet gösteren muhasebecilerin konu ve uygulamayla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla, Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda seminer düzenledi. KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen ve Meclis Başkanı Okşin Beçet başta olmak üzere oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerin açılış konuşmasını KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan yaptı.

Programda konuşan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, “Gerek ekonomik düzenimiz gerekse iş dünyasının geleceği açısından çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. Bir yandan biz iş dünyasının haklarını korurken, bir yandan da devletimizin haklarını koruyorsunuz. Bugün tüm detaylarıyla ele alacağımız şirket kuruluş sözleşmelerinin, aynı zamanda ticaret sicili müdürlüklerince de imzalanması konusu da mevcut işbirliklerimizi daha da pekiştirecektir” dedi.