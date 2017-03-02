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KOTO'dan üyelerine önemli duyuru

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KOTO'dan üyelerine önemli duyuru
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 6736 Sayılı kanun kapsamında gecikmiş oda aidatını yapılandıran, ancak taksit veya peşin ödeme taahhüdünü yerine getirmeyen üyelerle ilgili duyuru yayınladı.

KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak, bu durumdaki üyelerin 31 Mayıs’a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma avantajlarının devam edeceğini duyurdu.

SON ÖDEME TARİHLERİNE DÜZENLEME

Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“6736 sayılı kanun kapsamında gecikmiş aidatlarını yapılandırmak için başvurmuş, ancak birinci taksitini, ikinci taksitini veya peşin ödeme taahhüdünü yerine getiremeyip yapılandırması iptal edilen üyelerimiz 31.05.2017 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmaları devam edecektir. Bu durumda olanlar için kanun gereği, ödemesi atlanmış taksitler (1.ve 2.taksitler) için 27.01.2017 tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Sonuç olarak peşin ve taksitli olarak son ödeme tarihleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir; Peşin ödemeler- 31.05.2017, 1., 2., 3. Taksit ödemesi- 31.05.2017, 4.taksit ödemesi- 30.06.2017, 5.taksit ödemesi- 31.07.2017, 6.taksit ödemesi- 31.08.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.”

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