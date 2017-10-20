KOTO’nun hijyen eğitiminde sertifika

5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan iş yerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanların hijyen eğitimi almaları gerekiyor. Yönetmelik gereğince eğitim almayan kişiler söz konusu işletmelerde çalıştırılamıyor. Üyelerinden gelen hijyen eğitimi talebini karşılamak üzere İzmit – Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile işbirliği yapan Kocaeli Ticaret Odası, 29 Eylül 2017 Cuma günü eğitim düzenlemişti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hijyen eğitimini ve akabinde gerçekleştirilen yazılı sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı makamında yapılan sertifika törenine KOTO Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, kursun açılmasında önemli emekleri bulunan KOTO Meclis Üyeleri Yaşar Can ve Yusuf Erenkaya ile birlikte ev sahipliği yaparken, İzmit–Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Salih Aydın da törende yer aldı.

CAN VE ERENKAYA’DAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, kursun düzenlenmesinde emeği geçen KOTO Meclis Üyeleri aynı zamanda kendilerinin de gıda işletmesi olan Yaşar Can ve Yusuf Erenkaya’ya teşekkür ederken, başarılı işbirliği dolayısıyla İzmit – Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Salih Aydın’a da kültürümüzün önemli parçası olan kahve takımını takdim etti. Başkan Bulut, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda eğitim çeşitliliğini arttıracaklarını ifade etti. KOTO Meclis Üyeleri Yaşar Can ve Yusuf Erenkaya da sektörde önemli bir ihtiyaç olan hijyen eğitimini ücretsiz düzenleyen Kocaeli Ticaret Odası ve İzmit–Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’na teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.