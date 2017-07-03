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KOTO’nun meslek lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

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KOTO’nun meslek lisesi yeni öğrencilerini bekliyor
Kocaeli Ticaret Odası’nın nitelikli ara eleman sorununa çözüm üretmek amacıyla 2015-2016 eğitim öğretim döneminde hayata geçirdiği Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. eğitim-öğretim dönemi hazırlıklarını tamamladı.

Okulumuzun 2017- 2018 yeni dönem ayrıcalıklı eğitim hazırlıkları KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri tarafından basınla paylaşıldı. Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen basın açıklamasına; KOTO Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu üyesi ve kurucu temsilcisi Yusuf Ziya Uludüz ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri öğretmeni Ömer Buğra Demiröz katıldı.

2 ZAYIFI OLAN HAKKINI KAYBEDİYOR

Okul Müdürü Özcan Bedel hizmetler hakkında bilgi vererek, “75 öğrenci alarak başladık.  195 öğrenci ile tamamladık. Özel okuluz. KOTO’nun finanse etmesiyle eğitim veriyoruz. Para almıyoruz. Sadece servis ve yemek ücreti veriyorlar. Tam burslu okuyorlar. 2 zayıfı olan hakkını kaybediyor. Disiplin suçu işleyenler tam burslu okuma hakkını kaybeder. Kuruluş amacı ülkenin ihtiyacı olan nitelikli, erdemli en az 1 yabancı dil konuşan, Avrupa’ya entegre olabilen bireyler yetiştirmek. 2 yıldır 4 yıl sonunda 550 öğrenci mevcut olacak. Bu yıl 144 öğrenci alacağız. Sınıflarımız 24’er kişilik. Bu yıl 6 şube alacağız. 28 öğretmen devam ediyor. Bu sayının 34 olmasını hedefliyoruz. 3 alan var. Bunlar; endüstriyel otomasyon teknolojisi, makine teknolojisi ve mobilya teknolojisi. Önümüzdeki yıllarda yeni alanlar açılacak.  Kocaeli ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanları açmayı düşünüyoruz. Diğer okullardan öğrenciler mezun oluyor ama kendi alanında iş bulamıyor. Yabancı dile önem veriyoruz. Kendi derdini anlatacak kadar konuşabilmesini istiyoruz. Mevcut müfredat dışı etütlerimiz var.

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ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI

Cumartesi üniversite hazırlık programımız var. 5 gün eğitim veriyoruz. Katsayı problemi vardı artık yok. Mezun olanlar mühendislik değil istedikleri tüm alanlara müracaat edebiliyor. Gecen yıl taban puan 350’ydi. Bu yıl 400’ün üzerinde olacak. Sorgulayan, tartışan bireyler yetiştireceğiz. Kantin projesini 2 yıldır uyguluyoruz. Açık kasaya atıp para üzerini kendisi alıyor. Kamera görevli yok. Biri bizi izliyor ve vicdan kamerası diyoruz. KOTO Bank Projemiz var. Odada kasa var para var o odaya girip 50 TL kredi çekiyorlar. Kasa defterine yazıyorlar. 2 ay içinde ödeme zorunluluğu var. 2 ay içinde ödemezse müdahale ediyoruz. İhtiyacı varsa yardım ediyoruz. Kredi çekme yasağı koyuyoruz. 3 temel hedefimiz var. Dürüstlük, ihtiyaç, zamanında ödemeyi alışkanlık haline getiriyoruz. Çocuklarımız okulu benimsemişler. Okulun projelerine sahip çıkıyorlar. Okulda zil çalmıyor. Zamanı yönetmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz. Yabancı dil projemiz var. Okul kantininde Türkçe konuşmak yasak. En büyük destekçimiz KOTO yöneticileri. Staj konusu var. 3 sınıfta yapacaklar. OSB’lere ve doğru sanayi kuruluşlarına göndererek stajlarını yapmalarını sağlayacağız. Sportif faaliyetleri arttıracağız.

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ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA AYRICALIK

Kayıt dönemi 30 Haziran’da başladı. 10 Temmuz’a kadar ön kayıt yapacağız. 11 ve 12 Temmuz’da kesin kayıt yapacağız. 13 Temmuz’da yedek kayıt olacak. Açık kontenjan olursa ön kayıt yapacağız. 2 yıl sonra 117 mezun vereceğiz. Başarılı okuma isteği olan maddi durumu olmayan öğrencilerin bu okula kayıt yaptırmasını öneriyoruz. İş garantili bir okuluz. Okulumuz 9 bin metre kare alan üzerinde kurulu. 2 ayrı binadan oluşuyor. Atölyelerimiz 25 derslikten oluşuyor. Fizik kimya biyoloji laboratuvarlarımız, müzik resim sınıflarımız var. Toplantı Salonu, konferans salonunuz var. Şehit ve gazi çocuklarından okulumuzda okumak isteyen olursa puana tabi tutmaksızın 5 kontenjanımız olup puana bakmaksızın okulumuza alabiliriz. Öğrencilerimizin not ortalaması yüzde 70 in üzerinde. Başıma icat çıkar projemiz var. Ödüllü bir proje. Okulda proje komisyonu kurduk. Bu komisyon sunulan projeleri okuyarak yapımına karar verir. Değerlendirmenin sonunda öğrencileri ödüllendiririz. Geçen yıl 24 proje vardı” dedi.

120 YILLIK TECRÜBE

KOTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Yusuf Ziya Uludüz, “Matematik ve fizikte iyi bir yere gelmeleri için mücadele ediyoruz. Mesleki açıdan bu çok önemli. Bu yüzden taban puanı belirliyoruz. Öğrenci kalitemizin daha yüksek olması lazım. Örnek okullardan biri. Devlet bu okullara teşvik başlattı. Mezun olanların yüzde 8’ i iş buluyor” dedi. KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, “İşsizlik yok, alınan eğitimin piyasayla örtüşmemesi söz konusu. Cari açığı üretimle kapatmamız lazım. Vücut ve beyin gücümüz hiç bir ülkede yok. Bize araç gerek ve yönlendirici lazım. Kıyı bir okul kurduk. Meyvelerini görüyoruz. Ülke için faydalı” dedi. KOTO Başkanı Necmi Bulut ise, “120 yıllık tecrübemizle kaliteli bir okul açtık. En iyi mesleki ve lise eğitimini veriyoruz. Ailemize 144 öğrenci daha eklenecek. Mutlaka başarıya ulaşmamız gerekiyor. Daha iyi bir noktaya geleceğiz. Burada en iyi üniversite eğitimini de vereceğiz. Burada geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklarını düşünüyoruz. Amacımız işsiz ordusu tepiştirmek değil. İnşallah iyi neticeler alacağız” dedi.

Ayşegül KALAYCI

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