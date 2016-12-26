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KOTO’nun zor kararı

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KOTO’nun zor kararı
KOTO Başkanı Semih Barış’ın başkanlıktan düşürülmesi sonrasında salı günü yapılacak olan toplantıda yönetim kurulu, ya yeni başkanı seçecek ya da meclis yönetiminin ‘komple istifa edin’ önerisini kabul edecek.

GEÇİCİ BAŞKAN BULUT

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Semih Barış’ın 29 Mart 2016 tarihinden itibaren KOTO yönetim kurulu üyesi bulunmadığı ve bu nedenle başkanlık vasfını geçerli olmaması sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilerek başkanlıktan düşürüldü. Barış’ın başkanlıktan düşürülmesi akabinde en kıdemli başkan yardımcısı Necmi Bulut odaya geçici başkan oldu.

ÖNERİ SUNULACAK

Öte yandan salı günü gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısında Barış’ın yerine yedek yönetim listesinden Cafer Kozluca yönetime davet edilecek. Toplanan yönetim kurulu, toplantıda kendi arasından ya yeni başkanı seçecek ya da meclis yönetiminin ‘komple istifa edin’ önerisini kabul edecek. Eğer istifa önerisi kabul edilirse 62 kişilik meclis üyelerinden yeni bir yönetim kurulu oluşturulacak.

Çiğdem ARMAĞAN

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