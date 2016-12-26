KOTO’nun zor kararı

GEÇİCİ BAŞKAN BULUT
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Semih Barış’ın 29 Mart 2016 tarihinden itibaren KOTO yönetim kurulu üyesi bulunmadığı ve bu nedenle başkanlık vasfını geçerli olmaması sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilerek başkanlıktan düşürüldü. Barış’ın başkanlıktan düşürülmesi akabinde en kıdemli başkan yardımcısı Necmi Bulut odaya geçici başkan oldu.
ÖNERİ SUNULACAK
Öte yandan salı günü gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısında Barış’ın yerine yedek yönetim listesinden Cafer Kozluca yönetime davet edilecek. Toplanan yönetim kurulu, toplantıda kendi arasından ya yeni başkanı seçecek ya da meclis yönetiminin ‘komple istifa edin’ önerisini kabul edecek. Eğer istifa önerisi kabul edilirse 62 kişilik meclis üyelerinden yeni bir yönetim kurulu oluşturulacak.
Çiğdem ARMAĞAN
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