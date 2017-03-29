KOTO’ya yeni müdür atandı

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) Mart ayı toplantısında oda tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne İsmail Özkul yardımcılığına ise İlhan Topçu atandı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Mart ayı meclis toplantısı bugün odanın Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Akın Doğan başkanlığında toplanan meclise; KOTO Başkanı Necmi Bulut, eski Başkan Semih Barış, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katılım sağladı. Aylık faaliyet raporlarının görüşüldüğü mecliste ayrıca oda tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne İsmail Özkul yardımcılığına ise İlhan Topçu atandı.

SIKINTI YAŞANIYOR

Meclis Başkanı Akın Doğan, vefat eden eski yönetim kurulu üyesi Burhan Kasım ve dün vefat AK Parti yöneticisi Rıdvan Sarıoğlu’na rahmet diledi.

Aylık faaliyet raporunu sunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Geçtiğimiz ay Ekonomi Bakanı Naci Ağbal ile istişare yaptık. Kendilerine hazırladığım dosyayı teslim ettik. Zaman zaman danışmanıyla bilgi alışverişi yapıyoruz. Odamızda KOSGEB kredisi gündemde. Üyelerimizle banka arasında çok sıkıntı yaşanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli bu kredilerin her ne olursa olsun verileceği söylenmişti” dedi.

OYLAMAYA HAKKI YOK

Başkan Bulut, “Devletten istediğim KOSGEB kredisinde yüz liralık masrafın dışında başka bir şey koymayınız. Bu krediyi alan bütün üyelerimizin, kredisi sonuçlana kadar oda olarak takip edip her zaman yanında olacağız. Odamıza müracaat ederek yardım alabilirsiniz. Lüzumsuz yere dosyanızın uzatıldığını anladığınızda odamıza gelin el birliği ile halledelim. Kimsenin esnafımızı oyalamaya hakkı yok. Devlet bunun faizini çatır çatır ödüyor” açıklamasında bulundu.

İDEV 3. KEZ AÇILACAK

27- 30 Nisan tarihleri arasında Büyükşehir Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan İDEV Fuarı hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yavuz,” Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Her yıl üzerine bir şey katıp yol alıyoruz. Bu yıl TÜAP tarafından stant açılacak. Hem yerel de hem de ulusal anlamda tanıtımlarımız olacak. Vahe Kılıçarslan’ın fuarda çektiği program Star TV’de yayımlanacak. Aynı zamanda Haber Türk kanalında açılış canlı olarak yayınlanacak. İzmit Belediyesi’nden de bu sene ciddi anlamda destek alıyoruz. Bütün AVM’ler de fuarın tanıtımı yapılıyor” dedi.

VARLIĞIMIZI HİSSETTİK

Meclis Üyesi Yaşar Can, “Necmi Bulut KOTO başkanı seçildiğinde kendine 32 kişilik yönetim kurulu üyesinin başkanı mı? Yoksa 64 kişilik meclis üyelerinin mi başkanı olacaksın? denilmişti. O günden bu yana yeni yönetimin bizleri var sayarak iş yaptığına inanıyorum. Tekrar bir ailenin parçası olduğuna inandım. Yeni yönetime bende destek vereceğim” dedi. Ardından meclis üyesi Yusuf Erenkaya ise, “4 Mart tarihinde KOTO Başkanı Necmi Bulut başkan seçildi. Bu salonda tarih yaşandı. Emeği geçen yönetim kurulan teşekkür ediyorum. İtilmedik ve kakılmadık. Burada bir varlığımızı hissettik"

Çiğdem ARMAĞAN

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne İsmail Özkul yardımcılığına ise İlhan Topçu atandı