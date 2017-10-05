KOTSİAD, daha da güçlenecek

Mehmet Allak, 2018 yılında kongre yapacaklarını, daha da güçlenerek yola devam edeceklerini belirtti. Allah, yeni dönemde gençlerin ve kadınların daha ağırlıkta olacağı bir KOTSİAD düşündüklerini anlattı. Allah, konuşmasının son bölümünün; vefatının birinci yıl dönümünde KTO eski Başkanı, işadamı Mustafa Efe’yi de andı, “Kendisini her zaman rahmetle yad edeceğiz. Bu şehre kazandırdıklarını hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.