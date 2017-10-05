KOTSİAD, daha da güçlenecek
Mehmet Allak’ın başkanlığını yaptığı Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOTSİAD) yönetimi, yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili hedefleri belirledi, bu konudaki çalışma programını tespit etti.
A+A-
Mehmet Allak, 2018 yılında kongre yapacaklarını, daha da güçlenerek yola devam edeceklerini belirtti. Allah, yeni dönemde gençlerin ve kadınların daha ağırlıkta olacağı bir KOTSİAD düşündüklerini anlattı. Allah, konuşmasının son bölümünün; vefatının birinci yıl dönümünde KTO eski Başkanı, işadamı Mustafa Efe’yi de andı, “Kendisini her zaman rahmetle yad edeceğiz. Bu şehre kazandırdıklarını hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.
Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Etiketler : KOTSİAD
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.