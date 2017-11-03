Kotsiad’a kadın Başkan
Mehmet Allak’ın kurucu başkanı olduğu Kocaeli Tim Sanayici ve İşadamları Derneği (Kotsiad) bu ay içinde kongre yapacak.
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Kotsiad içinde yeni dönem başkanı konusunda uzlaşma sağlandı. Pamir Boya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Meral Artuç Yakar, kongrede başkanlık için tek aday olacak. Kotsiad Meral Artuç Yakar’ın başkanlığı döneminde çok daha aktif olmaya hazırlanıyor.
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Etiketler : Kotsiad, Meral Artuç Yakar
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