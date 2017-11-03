Kotsiad’a kadın Başkan

Kotsiad içinde yeni dönem başkanı konusunda uzlaşma sağlandı. Pamir Boya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Meral Artuç Yakar, kongrede başkanlık için tek aday olacak. Kotsiad Meral Artuç Yakar’ın başkanlığı döneminde çok daha aktif olmaya hazırlanıyor.