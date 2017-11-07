KOÜ’ de şampiyon Spor Bilimleri

FİNAL MAÇINI REKTÖR SADETTİN HÜLAGÜ DE İZLEDİ

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Bölümleri Fakültesi tarafından ilk kez düzenlenen Rektörlük Kupası Futbol Turnuvası sone erdi. 18 gün süren turnuvanın finalinde Spor Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Bilimleri takımları karşılaştı. Rektör Sadettin Hülagü’nün de izlediği final maçını Spor Bilimleri 3-0 kazandı ve şampiyon oldu. Turnuvada Kocaeli Meslek Yüksekokulu ve İktisadi Bilimler Fakültesi üçüncülüğü paylaştı. Turnuvanın en centilmen takımı ise Arslanbey Meslek Yüksekokulu oldu. Final maçını Rektör Sadettin Hülagü ile birlikte, ASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Hakemler Dernek Başkanı Mecit Keskin, Sağlık Kültür Daire Başkanı Hayriye Özpınar, Öğretim Üyeleri ve öğrenciler İzledi. Turnuvanın tertip kurulunda Fahrettin Aslan, Güray Karslı, Murat Son ve Hayriye Özpınar görev aldılar. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü şampiyon takımı kutladı, ölünün derbi maçına gitmek olduğunu açıkladı. ( KENAN MERİÇ)