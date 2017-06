KOÜ, dış ilişkilere büyük önem veriyor

Kocaeli Üniversitesi, uluslararası üniversitelerle işbirliğini arttırıyor.

Mevlana Değişim Programı kapsamında 2014 yılının Aralık ayından önce sadece 1 olan bölüm anlaşma sayısı, son aylardaki hızlı artış ile 100’ü geçti. 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında Üniversite Heyetinin temasları neticesinde Makedonya’dan Kyril Metodi Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Tetova Devlet Üniversitesi, Kosova’dan Prizren Üniversitesi ve Arnavutluk’tan Tirana Üniversitesi ile Mevlana Ön Protokol anlaşmaları gerçekleştirildi. Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi ile aynı zamanda Erasmus + anlaşması imzalandı. Mevlana

Değişim Programı kapsamında bu dönem protokol ya da ön protokol imzalanan üniversiteler de şöyle:

ABD’den Arkansas State University, Hiram College, Edmonds Community College,

Çin’den China University of Petroleum, Endonezya’dan Universitas Indonesia, Meksika’dan Universidad Regiomontana, Hindistan’dan Indian Institute of Technology Kharagpur,

Ürdün’den Jordan University of Science and Technology, Moğolistan’dan Otgontenger University, Belarus’tan Vitebsk State Technological University, Yanka Kupala State University of Grodno, Ukrayna’dan Oles Honchar Dnipro National University, V.N.Karazin Kharkiv National University, Zaporizhzhya National University.