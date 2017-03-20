KOÜ Fen Edebiyat akredite yolunda

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, bölümlerde yapılan çalışmalar ve eğitimler kapsamında FEDEK heyeti tarafından incelendi.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK), Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerini inceledi. Ön değerlendirme sonucunda bölümlere iletilen raporda eksiklikler bildirildi ve gerekli düzeltmelerin yapılması istendi.

Üç gündür devam eden inceleme sürecinde KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile de bir görüşme gerçekleştiren FEDEK Başkanı Yavuz Ataman, Eş Başkanlar Gökay Kaynak ile Sadullah Sakallıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri incelemeler sonucunda ön değerlendirme raporunu Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Çakır ve Prof. Dr. Ahmet Küçük ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aygün ve bölüm başkanlarının katılımı ile Senato Salonu'nda yapılan toplantı ile sundu. Raporda yapılan inceleme doğrultusunda Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinde güncel araştırmaların rahatlıkla yapılabildiği belirlenirken bölümlerde ortak bir zayıflık ve kaygı saptanmadığı bildirildi. Ön değerlendirmelerin nihai sonucunun 60 gün içerisinde FEDEK tarafından açıklanması ve Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinin akredite edilmesi bekleniyor.