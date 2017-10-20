KOÜ ile çimento endüstrisi İşbirliği

Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) yetkilileri, Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği yapmak ve nitelikli işgücü yetiştirme çalışmaları için Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO'da yürütülmekte olan İşletme Ortaklı Mesleki Eğitim Modelini incelemek üzere ziyarette bulundular.

ÇEİS ile işbirliğinin alt yapısının oluşturulması amacıyla Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zafer Dülger ve Bölüm başkanlarının da katılımıyla bir toplantı da gerçekleştirildi. Toplantıda, Meslek Yüksekokullar Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Cengiz tarafından müfredat çalışması için temel referans olması gereken Ulusal Meslek Standartları, Uzun Dönem İşyeri Eğitimi uygulamaları, İnsan kaynağı paylaşımı ve ortak fiziksel alan kullanımı örnekleri ile Mesleki Eğitim İşbirlikleri konularında bilgilendirme yapılarak örnek çalışmalar anlatıldı.

Toplantıya katılan, Ford Otosan Mesleki Eğitim Akademi yöneticisi Sabahattin Gücin tarafından ise Üniversite-Sanayi İşbirliği dinamikleri ve sanayi gözüyle ön plana çıkan hususlar konusunda kılavuz bilgiler verildi.

Görüşme sonucunda; Merkezi Kumanda Operatörü-Fırın, Merkezi Kumanda Operatörü-Farin, Merkezi Kumanda Operatörü-Çimento, Makine Bakımcısı, Kimya Laboratuvar Analisti ve Çimento Test Elemanı ulusal standartlarında Seviye 5'e ait başarım ölçütlerini içeren müfredat çalışmaları için 27 Ekim’de Kocaeli MYO'da çalıştay yapılması planlandı.