KOÜ ile OBSS’den işbirliği

Kocaeli Üniversitesi ile OBSS (Open Business Software Solutions) Bilişim Sanayi ve LTD. ŞTİ. arasında, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin kendilerini geliştirmesi amacıyla örnek bir işbirliği protokolü imzalandı.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilen protokole Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, OBSS Bilişim Sanayi ve LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Zafer Şen ve şirket temsilcileri, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevcihan Duru ile bölüm öğretim üyeleri katıldı.

OKURKEN ÇALIŞMA İMKANI

Üniversitemiz adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, OBSS Bilişim Sanayi ve LTD. ŞTİ. adına ise Genel Müdür Zafer Şen’in imza attığı protokole göre, Bilgisayar Mühendisliği 3. ve 4. sınıf öğrencileri, fakültede oluşturulan ofis bünyesinde çalışma fırsatı bulacak. Öğrenciler daha okurken, yazılım dünyasını tanıma şansına erişecek ve şirketlerin onlardan beklentilerini bire bir tecrübe edebilecekler. Öğrenciler derslerden sonra boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ofis ile gerçek projeler üzerinde çalışabilecek ve sektörde çalışacak uygulamalara imza atabilecekler.

Protokol töreninde Üniversite-Sanayi işbirliğinin güzel bir örneğine imza attıklarını vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, “Öğrencilerimiz daha lisans eğitimleri devam ederken, burada yapacakları çalışmalar ile hem kendilerini firmalara göre adapte edebilecek hem de gerçek bir proje içerisinde olmaları sebebiyle de ayrıca motive olabilecekler. Bu projenin diğer bölümlerimiz açısından da bir sinerjiye dönüşeceğine inanıyorum” dedi.

KARİYERLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

OBSS ile ilgili bilgiler veren Genel Müdür Şen ise, “En önemli değer insan kaynağımız, yeni mezun olmuş arkadaşlara baktığımızda stajlarının genel itibari ile çok verimli geçmediğini görüyoruz. Bu sebeple üniversite içerisinde yazdıkları uygulamaların, günlük hayatta uygulanabilir olması onların kariyeri için de büyük bir fırsat ve üniversite sanayi işbirliği için de güzel bir örnek olacak. Burada yaptığımız çalışmanın bir örneği yok. İlk projemiz hazır, aramıza katılacak üç öğrenci arkadaşımızın yazdıkları kodlar Türkiye’nin en büyük bankalarından birinde yaşıyor olacak. Bunun öğrencilere de büyük bir katma değeri olacağına inanıyoruz” ifadesinde bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde kurulan ofiste, OBSS şirketinden temsilciler de öğrencileri doğru yönlendirebilmek adına hazır bulunacak.