KOÜ İletişim’e 6 ödül

Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen, 28. Genç İletişimciler Yarışması’ndan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplam 6 ödülle döndü.

Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ozan Ömer Kadüker internet sitesi ve haber araştırma dalında 2 ödül birden aldı. Kadüker, “Türkiye'nin İlk Medya Trolü: Levent Oran” başlıklı haberiyle yazılı dal haber araştırma kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca Kadüker, İnternet Yayıncılığı dalı internet sitesi kategorisinde ise ‘İnsahane.com’ adlı sitesiyle ikincilik elde etti. Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Emin Kuvat ve Muhammet Bey, “Yolu Asfalttan Geçen Çocuklar'” başlıklı haber çalışmalarıyla yazılı dal spor kategorisinde üçüncülük ödülü aldılar.

HALKLA İLİŞKİLER’İN BAŞARISI

Yarışmada, KOÜ Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden Emre Sarı, 'Yaz Kızım Projesi' ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde birincilik ödülü alırken, Halkla İlişkiler Dalında, 'Gagoz Ürün –Hizmet Tanıtım Projesi' ile İsmail Tayyar, Burak Gören, Ferhat Ergül ve Talha Sözeri birincilik ödülünü paylaştılar. Yine aynı kategoride, 'O.K. İnsan Hakları Sosyal Sorumluluk Projesi' ile Büşra Meliha Hallaç, Didem Ekici, Kübra Daloğlu ve Mehmet Önel üçüncülük ödülü almaya hak kazandılar.