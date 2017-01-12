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KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı helallik istedi

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KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı helallik istedi
Gergin ortamda geçen, salon önündeki kavgada gözaltına alınan 37 öğrencinin daha sonra serbest bırakıldığı seçimlerden sonra KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Metin Geldeş, seçim sürecinde kalbini kırdığı öğrencilerden helallik istedi.

“SOĞUKLUĞU GİDERMEK İSTİYORUZ”

KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Metin Geldeş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Seçimler gergin bir ortamda geçti. İstemediğimiz hadiseler yaşandı. Ülke olarak o kadar zor günlerden geçiyoruz ki. Gönül isterdi ki, enerjimizi böyle şeylere harcamayalım ama talih bizi beraber yürüdüğümüz arkadaşlarla karşı karşıya getirdi. Gönül istiyor ki, bundan sonraki gerginlikler tamamen rafa kaldırılsın, arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelelim. Bu süreçte kimlerin gönlünü kırdıysak hepsinden özür diliyorum. Bizlere haklarını helal etsinler. Bu süreçte özellikle bizden desteklerini esirgemeyen tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Derslerinden, sınavlarından vazgeçtiler. Sonucun üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğrenciliğin ben ideolojisi yoktur. Bizler öğrenci kimliğimizle ön planda olmalıyız. Bu süreçten sonra tüm temsilci arkadaşlarımızla bir araya gelerek aradaki soğukluğu gidermek istiyoruz. Tekrar ortak paydada buluşup güzel işlere imza atacağız.”

KOÜ Öğrenci Konseyi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Metin Geldeş(Başkan), Dürdane Merve Yılmaz, Muhittin Büyük, Ahmet Burak Özyurt, Onur Kından, Emre Erdoğan, Derya Topal, Mehmet Akçin, Şevval Özarslan.

(DENETİM): Serhat Şahiner, Şahinde Çakır, Özer Söyler.

Ayşegül KALAYCI

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