  • BIST 77.394
  • Altın 146,947
  • Dolar 3,8380
  • Euro 4,0524
  • Kocaeli 1 °C

KOÜ Öğrenci Konseyi seçimi bugün

»
KOÜ Öğrenci Konseyi seçimi bugün
Usulüne uygun yapılmadığı gerekçesi ile iptal edilen ve oldukça tartışılan KOÜ Öğrenci Konseyi Seçimi bugün tekrarlanacak.

Geçtiğimiz günlerde fakülte ve yüksel okullarda yapılan ve tüm okul öğrencilerin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde 160 bölüm temsilcisi belirlendi. Bugün de seçilen bu 160 bölüm temsilcisi 42 fakülte ve Yüksek Okul başkanını belirleyecek. Belirlenen bu 42 başkan da 11 Ocak’ta gerçekleşecek olan KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı’nı seçecek Seçim geçen seçimde olduğu gibi yine KOÜ Umuttepe Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Salonu’nda gerçekleşmesi bekleniyor. Konsey Başkanlığı seçiminde başkanlığı iptal edilen Ülkü Ocakları üyesi Fahrettin Porsuk ve Ak Partili olduğu söylenen Metin Geldeş aday olacak. 

Ayşegül Kalaycı
 

Bu haber toplam 1597 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derince’nin yeni Müftüsü Tavşanlı’dan 07 Ocak 2017 Cumartesi 13:29
  • Kocaeli'de açık lise ve ortaokul sınavlarına kar engeli07 Ocak 2017 Cumartesi 11:15
  • Öğretmenler için yarıyıl yer değiştirme başvuruları 07 Ocak 2017 Cumartesi 08:59
  • KOÜ'de sınavlar bu tarihe ertelendi06 Ocak 2017 Cuma 22:43
  • Kocaeli'de rehabilitasyon merkezleri ve kurslara kar tatili06 Ocak 2017 Cuma 22:42
  • ALES'te deneme sınavı dönemi başlıyor06 Ocak 2017 Cuma 10:32
  • Hyundai’den itfaiye eğitimlerine katkı05 Ocak 2017 Perşembe 14:06
  • Hayat veren proje04 Ocak 2017 Çarşamba 22:01
  • İşte LYS'de ilk kez uygulanacak kısa cevaplı soru örnekleri04 Ocak 2017 Çarşamba 20:40
  • Akademi Üniversite’de güz dönemi sona erdi04 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Eğitim takvimini gözden geçirmeliyiz
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti