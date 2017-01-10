Usulüne uygun yapılmadığı gerekçesi ile iptal edilen ve oldukça tartışılan KOÜ Öğrenci Konseyi Seçimi bugün tekrarlanacak.

Geçtiğimiz günlerde fakülte ve yüksel okullarda yapılan ve tüm okul öğrencilerin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde 160 bölüm temsilcisi belirlendi. Bugün de seçilen bu 160 bölüm temsilcisi 42 fakülte ve Yüksek Okul başkanını belirleyecek. Belirlenen bu 42 başkan da 11 Ocak’ta gerçekleşecek olan KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı’nı seçecek Seçim geçen seçimde olduğu gibi yine KOÜ Umuttepe Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Salonu’nda gerçekleşmesi bekleniyor. Konsey Başkanlığı seçiminde başkanlığı iptal edilen Ülkü Ocakları üyesi Fahrettin Porsuk ve Ak Partili olduğu söylenen Metin Geldeş aday olacak.

Ayşegül Kalaycı

