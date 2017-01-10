  • BIST 77.108
  • Altın 147,768
  • Dolar 3,8627
  • Euro 4,0639
  • Kocaeli 9 °C

KOÜ Öğrenci Konseyi seçimi olaylı başladı

»
KOÜ Öğrenci Konseyi seçimi olaylı başladı
Usulüne uygun yapılmadığı gerekçesi ile iptal edilen ve oldukça tartışılan KOÜ Öğrenci Konseyi Seçimi bugün tekrarlanıyor.Seçim öncesi güvenlikler Umuttepe Kampüsü'ndeki öğrencilerin dışındaki diğer fakülte öğrencilerini almayınca tartışma çıktı.

Geçtiğimiz günlerde fakülte ve yüksel okullarda yapılan ve tüm okul öğrencilerin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde 160 bölüm temsilcisi belirlendi. Bugün de seçilen bu 160 bölüm temsilcisi 42 fakülte ve Yüksek Okul başkanını belirliyor. Konsey Başkanlığı seçiminde başkanlığı iptal edilen Ülkü Ocakları üyesi Fahrettin Porsuk ve Ak Partili olduğu söylenen Metin Geldeş aday oldu.

BASINA KAPALI

Belirlenen bu 42 başkan da 11 Ocak’ta gerçekleşecek olan KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı’nı seçecek Seçim geçen seçimde olduğu gibi yine KOÜ Umuttepe Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Salonu’nda basına kapalı gerçekleşiyor. Seçimin basına kapalı yapılması tepkilere neden oldu. 

OLAY ÇIKTI

Seçim yoğun güvenlik önlemleri alınarak başladı. Öğrenciler salona aranarak alındı. Güvenlik görevlileri Umuttepe Kampüsü'ndeki öğrencilerin dışındaki diğer fakülte öğrencilerini içeri almayınca tartışma çıktı. Okula alınmayan öğrencilerle güvenlik arasında tartışma devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek..

Ayşegül Kalaycı

yass1.jpg
 

Bu haber toplam 2787 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emlakçılar, aileleriyle kan verecek11 Ocak 2017 Çarşamba 11:10
  • Doğan, 2017 projelerle dolu bir yıl olacak11 Ocak 2017 Çarşamba 10:51
  • Anayasa değişiklik teklifinin 1. ve 2.maddeleri kabul edildi11 Ocak 2017 Çarşamba 08:43
  • Tutuklanan 3 terörist Kocaeli’yi kana bulayacaktı10 Ocak 2017 Salı 23:44
  • Kocaeli'de bir sanıklı FETÖ davası başlıyor10 Ocak 2017 Salı 22:36
  • Başkan: “Cumhurbaşkanımız dışındaki liderler pasif kalıyor”10 Ocak 2017 Salı 21:30
  • Vali açıkladı! Kocaeli'de okullar tatil mi?10 Ocak 2017 Salı 20:22
  • ‘Vazgeçme, başarmak senin elinde’10 Ocak 2017 Salı 18:20
  • Gaziantep'te emniyet müdürlüğü önünde çatışma10 Ocak 2017 Salı 15:38
  • İşte KOTO'nun yeni başkanı10 Ocak 2017 Salı 15:30
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Eğitim takvimini gözden geçirmeliyiz
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti