KOÜ Öğrenci Konseyi seçimi olaylı başladı

Usulüne uygun yapılmadığı gerekçesi ile iptal edilen ve oldukça tartışılan KOÜ Öğrenci Konseyi Seçimi bugün tekrarlanıyor.Seçim öncesi güvenlikler Umuttepe Kampüsü'ndeki öğrencilerin dışındaki diğer fakülte öğrencilerini almayınca tartışma çıktı.

Geçtiğimiz günlerde fakülte ve yüksel okullarda yapılan ve tüm okul öğrencilerin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde 160 bölüm temsilcisi belirlendi. Bugün de seçilen bu 160 bölüm temsilcisi 42 fakülte ve Yüksek Okul başkanını belirliyor. Konsey Başkanlığı seçiminde başkanlığı iptal edilen Ülkü Ocakları üyesi Fahrettin Porsuk ve Ak Partili olduğu söylenen Metin Geldeş aday oldu.

BASINA KAPALI

Belirlenen bu 42 başkan da 11 Ocak’ta gerçekleşecek olan KOÜ Öğrenci Konseyi Başkanı’nı seçecek Seçim geçen seçimde olduğu gibi yine KOÜ Umuttepe Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Salonu’nda basına kapalı gerçekleşiyor. Seçimin basına kapalı yapılması tepkilere neden oldu.

OLAY ÇIKTI

Seçim yoğun güvenlik önlemleri alınarak başladı. Öğrenciler salona aranarak alındı. Güvenlik görevlileri Umuttepe Kampüsü'ndeki öğrencilerin dışındaki diğer fakülte öğrencilerini içeri almayınca tartışma çıktı. Okula alınmayan öğrencilerle güvenlik arasında tartışma devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek..

Ayşegül Kalaycı



