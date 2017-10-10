KOÜ öğrencilerinden atık alanlara mimari bakış

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Mehtap Özbayraktar’ın öğrencilerinden; Vildan Dinç, Merve Erim, Tuğçe Coşkun, Ebru Yurtsever, Ergin Keçeli, Tacettin Demirtaş ve Faruk Can’ın Karamürsel’in bazı bölgelerini gezip inceleyerek yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan projelerden oluşan sergi KOÜ Mimarlık ve tasarım Fakültesi girişindeki holde açıldı.

DİĞER İLÇELERDE DE AYNI ÇALIŞMA YAPILACAK

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Mehtap Özbayraktar amaçlarının kentin muhtelif yerlerindeki atık alanlara öğrencilerin mimari gözle bakarak yeniden projelendirmesi olduğunu söyledi. Daha önce İzmit merkezde de yapılan çalışmanın diğer tüm ilçelerde de yapılması planlanıyor. Toplam 7 projenin yer aldığı sergi 13 Ekim tarihine kadar açık kalacak. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Mehtap Özbayraktar merakı olan herkesi sergiyi gezerek incelemeye davet ediyor.

Ayşegül KALAYCI