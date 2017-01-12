“KOÜ sayesinde nefes alıyorum”

İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Turhan Apartmanı’nda oturan Nevin Gürsoy (40), kapı kapı dolaşıp şifa aradığı nefes alma güçlüğü rahatsızlığına KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi’nde çare buldu.

SİNÜZİT DİYE GİTTİ, BURNU OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

Evli ve 3 çocuk annesi olan, yeniden nefes almayı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde geçirdiği başarılı ameliyat sonrası bulduğunu belirtip, başından geçenleri anlatırken başına gelenlere kendisi bile inanamıyordu.

Yıllardır nefes almakta zorlanan, son iki yılda bu durumun kendisi için bir eziyete dönüştüğünü aktaran Nevin Gürsoy, sinüzit diye gittiği rahatsızlığının çok zor ve riskli bir ameliyat sonrası tedavi olabileceğini öğrendi. Kocaeli’ndeki tüm devlet hastaneleri başta olmak üzere özel hastanelerdeki doktorlarla görüştü.

PROF. DR. HAKAN AĞIR ÖNDERLİĞİNDE

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğini, orasının kendisini KOÜ’ye yönlendirildiğini aktaran Nevin Gürsoy, şunları söyledi:

“Bu ameliyatı ancak orası yapabilir dediler. Ben de çok fazla zaman kaybettiğim için acil olarak KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi’ne gittim. Prof. Dr. Hakan Ağır beni muayene edip, tomografi çektikten hemen sonra ameliyata aldı. 2 santim çökme olan burnumdaki ön kıkırdak kemiğinin de tamamen yok olduğu ameliyat esnasında ortaya çıktı. Bu da benim iç kısımda hiç burnumun olmadığı anlamına geliyormuş”

5 SAATLİK AMELİYATLA YENİ BURUNA SAHİP OLDU

Beş saat süren zorlu ameliyat sonrası yeni bir buruna sahip olan, iyileşme süreci devam eden Nevin Gürsoy, “Prof. Dr. Hakan Ağır olmak üzere tüm ameliyat ekibine teşekkür ediyorum. Üniversite ve devlet hastanelerine güvenin. KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi bölümünün çok başarılı olduğunu ve mutlaka bizlerin bilmediği üniversite polikliniklerinin tanıtımının ve halka bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Şennur YILDIZ