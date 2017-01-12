  • BIST 80.891
  • Altın 144,457
  • Dolar 3,7561
  • Euro 4,0060
  • Kocaeli -1 °C

“KOÜ sayesinde nefes alıyorum”

»
“KOÜ sayesinde nefes alıyorum”
İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Turhan Apartmanı’nda oturan Nevin Gürsoy (40), kapı kapı dolaşıp şifa aradığı nefes alma güçlüğü rahatsızlığına KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi’nde çare buldu.

SİNÜZİT DİYE GİTTİ, BURNU OLMADIĞINI ÖĞRENDİ
Evli ve 3 çocuk annesi olan, yeniden nefes almayı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde geçirdiği başarılı ameliyat sonrası bulduğunu belirtip, başından geçenleri anlatırken başına gelenlere kendisi bile inanamıyordu.

Yıllardır nefes almakta zorlanan, son iki yılda bu durumun kendisi için bir eziyete dönüştüğünü aktaran Nevin Gürsoy, sinüzit diye gittiği rahatsızlığının çok zor ve riskli bir ameliyat sonrası tedavi olabileceğini öğrendi. Kocaeli’ndeki tüm devlet hastaneleri başta olmak üzere özel hastanelerdeki doktorlarla görüştü.

PROF. DR. HAKAN AĞIR ÖNDERLİĞİNDE
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğini, orasının kendisini KOÜ’ye yönlendirildiğini aktaran Nevin Gürsoy, şunları söyledi:

“Bu ameliyatı ancak orası yapabilir dediler. Ben de çok fazla zaman kaybettiğim için acil olarak KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi’ne gittim. Prof. Dr. Hakan Ağır beni muayene edip, tomografi çektikten hemen sonra ameliyata aldı. 2 santim çökme olan burnumdaki ön kıkırdak kemiğinin de tamamen yok olduğu ameliyat esnasında ortaya çıktı. Bu da benim iç kısımda hiç burnumun olmadığı anlamına geliyormuş”

5 SAATLİK AMELİYATLA YENİ BURUNA SAHİP OLDU
Beş saat süren zorlu ameliyat sonrası yeni bir buruna sahip olan, iyileşme süreci devam eden Nevin Gürsoy, “Prof. Dr. Hakan Ağır olmak üzere tüm ameliyat ekibine teşekkür ediyorum. Üniversite ve devlet hastanelerine güvenin. KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi bölümünün çok başarılı olduğunu ve mutlaka bizlerin bilmediği üniversite polikliniklerinin tanıtımının ve halka bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

 Şennur YILDIZ

Bu haber toplam 272 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanser tedavisinde yeni umut11 Ocak 2017 Çarşamba 21:06
  • Akdeniz diyetinin beyin sağlığına olumu etkisi olabilir11 Ocak 2017 Çarşamba 20:54
  • İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor11 Ocak 2017 Çarşamba 17:53
  • Evde fizik tedavisi 11 Ocak 2017 Çarşamba 11:27
  • Emlakçılar Odası Medikal Park’la anlaştı 11 Ocak 2017 Çarşamba 10:28
  • Haftada 1-2 gün egzersiz de sağlık için yeterli10 Ocak 2017 Salı 22:17
  • Ergüney: “İzmit’e hasta akışını keseceğiz” 10 Ocak 2017 Salı 13:44
  • Başhekim Pehlavan asaletini aldı10 Ocak 2017 Salı 12:28
  • Şeker ölçüm cihazlarında 'güvenilirlik' denetimleri artacak09 Ocak 2017 Pazartesi 23:46
  • Aile hekimlerinin sayısı artacak09 Ocak 2017 Pazartesi 22:56
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çok sıcakta İzmit, çok soğukta İzmit
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti