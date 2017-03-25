  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 5 °C

KOÜ sınav takviminde referandum değişiklikleri 

»
KOÜ sınav takviminde referandum değişiklikleri 
Kocaeli Üniversitesi Senatosu bahar yılı akademik takviminde yer alan bazı sınavlarla ilgili olarak 16 Nisan’daki referandumu dikkate alarak değişiklikler yaptı.

Öğrencilerin kendi memleketlerinde rahatça oylarını kullanmalarını amaçlayan değişiklikler şöyle: 

15-16 Nisan tarihlerindeki ara sınavlar 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak.  ÜSD ve ESD sınavları 18-19 Nisan’a kaydırıldı.  27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasındaki yarıyıl sonu sınavları 29 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde yapılacak.  3-4 Haziran’da sınav yapılmayacak.  ÜSD ve ESD sınavları 7-8 Haziran’da yapılacak.  15-22 Haziran’da yapılacağı ilan edilen bütünleme sınavları 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17-18 Haziran’da sınav yapılmayacak. 

Bu haber toplam 273 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze Akademi Lise açıldı20 Mart 2017 Pazartesi 15:11
  • Akademi Lise Gebze Şubesi açılıyor17 Mart 2017 Cuma 13:05
  • Açık öğretim okulları sınavları ne zaman yapılacak?17 Mart 2017 Cuma 11:52
  • ÖSYM'den YGS'e için yeni açıklama16 Mart 2017 Perşembe 20:45
  • ÖSYM KPSS ücretlerini açıkladı15 Mart 2017 Çarşamba 19:38
  • Bilnet Kocaeli Okulları’nın imzaları atıldı15 Mart 2017 Çarşamba 14:28
  • Petrol şirketi yöneticilerine yangın eğitimi14 Mart 2017 Salı 11:33
  • Bilgievleri öğrencileri başarılarıyla göz dolduruyor14 Mart 2017 Salı 11:32
  • Akademi Üniversite’de bahar dönemi dersleri başlıyor14 Mart 2017 Salı 11:29
  • ÖSYM'den KPSS ücretlerine ilişkin açıklama14 Mart 2017 Salı 11:18
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti