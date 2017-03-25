KOÜ sınav takviminde referandum değişiklikleri 

Kocaeli Üniversitesi Senatosu bahar yılı akademik takviminde yer alan bazı sınavlarla ilgili olarak 16 Nisan’daki referandumu dikkate alarak değişiklikler yaptı.

Öğrencilerin kendi memleketlerinde rahatça oylarını kullanmalarını amaçlayan değişiklikler şöyle: 15-16 Nisan tarihlerindeki ara sınavlar 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak. ÜSD ve ESD sınavları 18-19 Nisan’a kaydırıldı. 27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasındaki yarıyıl sonu sınavları 29 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde yapılacak. 3-4 Haziran’da sınav yapılmayacak. ÜSD ve ESD sınavları 7-8 Haziran’da yapılacak. 15-22 Haziran’da yapılacağı ilan edilen bütünleme sınavları 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17-18 Haziran’da sınav yapılmayacak.

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