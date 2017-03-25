KOÜ sınav takviminde referandum değişiklikleri 

Öğrencilerin kendi memleketlerinde rahatça oylarını kullanmalarını amaçlayan değişiklikler şöyle:
15-16 Nisan tarihlerindeki ara sınavlar 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak. ÜSD ve ESD sınavları 18-19 Nisan’a kaydırıldı. 27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasındaki yarıyıl sonu sınavları 29 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde yapılacak. 3-4 Haziran’da sınav yapılmayacak. ÜSD ve ESD sınavları 7-8 Haziran’da yapılacak. 15-22 Haziran’da yapılacağı ilan edilen bütünleme sınavları 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17-18 Haziran’da sınav yapılmayacak.
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