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KOÜ Tıp Fakültesi'nde ağrısız günler

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KOÜ Tıp Fakültesi'nde ağrısız günler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesinde hizmet veren Algoloji (Ağrı)  Bilim Dalı, ağrı çeken hastalara şifa dağıtıyor.

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Yalova ve İzmit bölgesinin tek Algoloji uzmanı olarak görev yapan Doç.Dr Murat Tekin uyguladığı ağrı tedavi yöntemleriyle sadece bölge halkımızın değil Türkiyenin çeşitli illerinden gelen hastaların da ağrılarına deva olmaya devam ediyor. Son olarak dizindeki ağrı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Mustafa Ata, dizine uygulanan Radyofrekans Termokoagülasyon yöntemiyle (RFT) şifa buldu. Yapılan girişimden çok memnun olduğunu ifade eden Mustafa Ata, artık ağrısız bir şekilde yürüyebildiğini, yapılan müdahaleden ve kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi. Yine Ordu’dan gelen Zakire Çaka isimli hasta da 2 yıldır geçirmiş olduğu Zona hastalığına bağlı çok şiddetli sırt ve göğüs ağrısı çektiğini, bunun için İstanbul’da ve çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü fakat ağrısında iyileşme olmadığını belirterek Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalına başvurdu. Burada Doç.Dr. Murat Tekin tarafından uygulanan seri enjeksiyon tedavileriyle sağlığına kavuşan Zakire Çaka ağrısız bir şekilde hac vazifesini  yerine getirebildiği için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ne aynı zamanda ağrılarını dindiren   Doç. Dr. Murat Tekin’e minnettar olduğunu ifade etti. 

Doç.Dr. Murat Tekin ise, "Hipokratın sözünü hatırlatarak “ağrı dindirmek tanrı sanatıdır” ağrıyı dindirmeye yardımcı olmak da doktor olarak en asli görevimizdir. Günlerdir ağrısı nedeniyle uykusuz kalan hastanın yaptığımız işlem sonrası ağrısının geçip uyuyakalması inanın beni çok mutlu ediyor. Hastaların ağrılarının geçtiği andaki mutluluğu, gözlerindeki  ışıltıyı hiç bir şeye değişemem. Bu nedenle Algoloji uzmanı olarak bölge halkına bu konuda elimden gelen yardımı göstermeye gayret ediyorum. Bu çabalarıma destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Yalnız Algoloji Bilim Dalı olarak en büyük eksiğimiz yataklı tedavi verebilecek bir kliniğimizin olmaması. Yetkililerimizden bu konuda da anlayış ve destek bekliyorum. Ağrı kliniğinin bölgemiz için elzem olduğunu, ve bir üniversite hastanesinin yüz akı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
 

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