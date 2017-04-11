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KOÜ TIP kanser haftasını farklı kutladı

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KOÜ TIP kanser haftasını farklı kutladı
Kanser Haftası  nedeniyle Kocaeli Üniversitesi  Hastanesinde  farkındalık toplantısı düzenlendi.

Toplantıya  Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi  Başhekimİ  Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bashekim yardımcıları  ve Hastane Müdürleri ,Hastane personelleri ve hasta yakınları katıldı. 

Toplantı açılış konuşmasını yapan  Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk   Kanser çağımızın  vebası  gibi bakıldığında korkunç bir hastalık gibi görünse de tanı koyma olanaklarının gelişmesi ile erken tanı konan hastalar ile tedavi seçeneklerindeki gelişmelerle ölüm oranlarının azalmakta olduğu gözlenmiştir. Biz sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınlarına gerekli desteği  vermeliyiz. Bu nedenle hastanemizde elimizden geleni n en iyisini yapıyoruz diye belirtti.

Daha sonra konuşmacı olarak Prof.Dr.Görkem Aksu  kanserin risk faktörlerini ve nedenlerini  anlattı. Kanserin en fazla sigara, alkol ve şişmanlığın ve çevresel faktörlerin en önemli etkenler olduğunu belirtti. Sigara içme alışkanlığı ve hayvansal gıdaların azaltılmasının kanserle baş etmenin en önemli yöntemi olduğunu söyledi.
Programa en son Güzel Sanatlar Bölümünden sanatçılar ve bir müzik ziyafeti verildi. Kanserin yarattığı olumsuz havayı bir nebze olsun güzel parçalarla gidermeye çalıştılar.

Konserden hemen sonra Başhekim Cantürk sanatçılara teşekkür etti  ve teşekkür belgelerini taktim etti.

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