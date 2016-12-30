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KOÜ Tıp mali durumunu düzeltti 

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KOÜ Tıp mali durumunu düzeltti 
Yakın zaman öncesine kadar piyasaya ve personeline olan borçlarıyla gündemde olan KOÜ Tıp Fakültesi’nin 2016 yılında harcamalarını azalttığı, gelirlerini arttırdığı, bu sayede ekonomisini olumlu yönde geliştirdiği açıklandı. 

GÜNDE 2500 HASTA

KOÜ Tıp Fakültesi’nin Güz Dönemi Akademik Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Rektör Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zafer Utkan, Başhekim  Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk katıldılar.

RAPOR OLUMLU

Güz dönemi genel kuruluna fakülte ile ilgili kapsamlı bir rapor sunuldu.  2016 yılında mesai içi poliklinik sayısının günlük 2500 kişiye yükseldiği, hastane hizmetlerinden elde edilen gelirin 1/3’ünün hocalara dağıtıldığı,  geri kalan kısmının döner sermaye giderlerinde kullanıldığı açıklandı. Hastane gelirlerinin artması, giderlerinin azalmasıyla oluşan olumlu tablo sayesinde önümüzdeki aylarda borç ödemelerinin çok daha kolay yapılabileceği vurgulandı.

2017’DE HUZUR DİLEĞİ

 Genel Kurulu’n kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof.Dr.Sadettin Hülagü, 2016 yılında KOÜ’de yaşanan gelişmeleri anlattı, “2017 yılında üniversitemizin her alanda gelişimi devam edecek. Yeni yılın herkes için huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz.” dedi.

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