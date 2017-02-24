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KOÜ Tıp'tan Ferizli'ye teşekkür

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KOÜ Tıp'tan Ferizli'ye teşekkür
Kocaeli Üniversitesi tıp fakültesi  hastanesi Ferizlili yardım sever  iş adamları tarafından 3 özel odanın yapımı sağlandı.

Ferizli Belediye Baskanı Ahmet Soğuk tarafından da hastane özel  odaları için 2 oda daha  yapımının sözü alındı.
Özel hasta odalarının yapımını hayırseverlerden iş adamı Mutlu Zurnacı, İş adamı Nihat Tok ve Fatma-Remzi Deniz çifti üstlendi.Hepsinin ortak fikri bu üniversiteden hepimiz yararlanıyoruz tabiyiki gücümüz yettiği sürece Kocaeli üniversitesi tıp fakültesi hastanesinin  yanında olacağız bu odalarda  bir kişi yatsa Allah razı olsun dese bu bize yeter bize bu imkanı sağlayan ve bizlere öneren Ferizlili hastane müdürü Hakan Bekara da Ferizliler olarak teşekkür ettiklerini söylediler.

Özel odaların açılışında kurdeleyi kesmek üzere Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Hastane Bas Müd.Yunus Taş,Ferizli'li olan Hastane Müdürü Hakan Bekar ve Hastane Müdürleri hazır bulundular.
 
Bunun üzerine Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk da belediye olarak 2 özel hasta odasının yapımını üstleneceklerinin sözünü verdi. İşadamlarının yaptırdıkları özel odalarda yatan hastalar da ziyaret edildi.
Ayrıyeten hastane yönetimi tarafından iş adamlarına günün anısına birer teşekkür plaketi takdim edildi. İş adamı Nihat Tok’un hastası olması nedeniyle katılamadığı törende plaketi vekaleten Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk aldı. Ferizli Belediye Başkanına Tıp Fakültesi dekanı Prof.Dr.Zafer Utkan ve Tıp fakültesi Bashekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk tarafından çiçek taktim edildi.
 

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