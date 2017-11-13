KOÜ’de bazı bölümlere yeni öğrenci alınmayacak
Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karar göre, önümüzdeki eğitim yılından itibaren bazı bölümlere öğrenci alınmayacak.
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Köseköy Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Kimya Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve Lastik, Plastik Teknolojisi 2. Öğretim Bölümlerine, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kayıtlı öğrenci sayısının 10’u geçmemesi nedeniyle, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu bölümlere öğrenci alınmamasına karar verildi. Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nun ekim ayı toplantısında aldığı bu karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmek üzere gönderildi.
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