KOÜ’de bazı bölümlere yeni öğrenci alınmayacak

Köseköy Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Kimya Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve Lastik, Plastik Teknolojisi 2. Öğretim Bölümlerine, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kayıtlı öğrenci sayısının 10’u geçmemesi nedeniyle, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında söz konusu bölümlere öğrenci alınmamasına karar verildi. Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nun ekim ayı toplantısında aldığı bu karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmek üzere gönderildi.