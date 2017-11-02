KOÜ’de finalin adı belli oldu

Rakiplerine üstünlük sağlayan Spor Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi finale çıktı. Final maçı yarın10.30’da oynanacak

İLK TURNUVANIN ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanlığı ve Spor Bölümleri Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Rektörlük Kupası Futbol Turnuvası’nda sona gelindi. Bugün oynanan yarı final maçları sonucunda Spor Bilimleri, İktisadi İdari Bilimler Fakültesini 2-0, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi de Kocaeli Meslek Yüksek Okulunu 1-0 yenerek finale çıktı. Spor Bilimleri ile Havacılık Meslek Yüksek Okulu arasındaki final maçı yarın 10.30’da Umuttepe Kampüsünde bulunan Spor Bilimler Fakültesi sahasında oynanacak. Final maçını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü de izleyecek, dereceye giren takımların kupalarını verecek.