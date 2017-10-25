KOÜ’de İç Kontrol Sistemi kuruluyor

İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Dr. Bertan Kaya tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğini KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Ahmet Küçük, Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Genel Sekreter Dr. Fatih Akbulut, Genel Sekreter Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeğin ile Tahir Akman da takip etti.

Dr.Bertan Kaya, iç kontrol sisteminin oluşturulmasının faydalarını aktardı. İç kontrol sisteminin, kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayan ve kurumsal başarıyı artırmak üzere tasarlanan bir yönetsel sistem olduğunu belirten Dr. Kaya, “İç kontrol sistemi, bir kurumun faaliyetlerini etkin, verimli ve mevzuata uygun yürütebilmesini, varlıklarını koruyabilmesini, doğru ve sağlıklı iç ve dış raporlama yapabilmesini sağlar” dedi.