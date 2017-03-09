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KOÜ'de Kadınlar Günü kutlaması

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KOÜ'de Kadınlar Günü kutlaması

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Zafer Cantürk  ve Hemşirelik  Hizmetleri Müdürü Gonca İlter  tedavileri sürmekte olan hastalara  meslektaşı olan hemşirelere ,doktorlara,personellere karanfil dağıtıp 8 Mart dünya kadınlar gününü kutladılar.

Hemşire Hizmetleri Müd. Gonca ilter’ tarih boyunca gerek cephede,gerekse cephe gerisinde destek  olan ülkemizin kalkınmasında ön saflarda yer alan kadınlarımızın 8 Mart dünya kadınlar gününü kutlar sağlık huzur mutluluk dolu günler dilerim.’

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk yaptığı açıklamada ‘Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında varlıklarını hissettiğimiz bizi,biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gün olan 8 Mart dünya kadınlar gününü yürekten kutlarım.’
 

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