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KOÜ'de karşıt görüşlü iki grubun kavgasında 47 gözaltı

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KOÜ'de karşıt görüşlü iki grubun kavgasında 47 gözaltı
Kocaeli Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki tartışma, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Polis kavga eden grupları güçlükle ayırırken, 47 öğrenci gözaltına alındı.

Kocaeli Üniversitesi Kampusü'nde, Hocalı katliamında ölenleri anmak için bir raya gelen öğrenci grubu ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında karşılıklı laf atmayla başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Üniversitede bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, takviye ekip istendi. Üniversiteye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis ve üniversitenin güvenlik görevlileri kavgaya karışan öğrencileri ayırdı. Birbirlerine sopalarla saldıran, taş atan öğrenciler yeniden toplanmaya çalıştı. Yaşanan olaylar sırasında yaralanan bir öğrenci ile taş gelmesi sonucu yaralanan güvenlik görevlisi kampüste bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin tekrar karşı karşıya gelmemesi için polis önlemlerini arttırdı. Polis öğrencilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarılara rağmen dağılmayan 47 öğrenciyi gözaltına aldı.

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