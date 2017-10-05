KOÜ’de kök hücre ve gen tedavileri kursu

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan açılışa, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sema Aşkın Keçeli, KÖGEM Müdürü Doç. Dr. Yusufhan Yazır, akademisyenler ve kursiyerler katıldı.

BU KURSLAR, PRESTİJDİR

Kurs açılış konuşmalarında, kursun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başhekim Prof. Dr. Cantürk, “Bu tür kursların düzenleniyor olması üniversitemiz ve Tıp Fakültemiz için büyük bir prestijdir. Buradaki amacımız sizlerin kök hücrenin temelini öğrenerek bulunduğunuz kurumlara vizyon yaratmanızdır” dedi. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Keçeli ise, kursların hem öğrenciler hem öğretim üyeleri için yeni ufuklar açtığını belirterek, “KÖGEM kurulduğu günden bu yana önemli kurslara imza attılar. Bu kurslarla da üniversitemize önemli katkı sağladılar. Lisansüstü eğitimde alan dışında kursların alınmasını tavsiye ediyoruz. Alan dışında alınacak kurslar, farklı alanlarda çalışma yeteneği edinmesine olanak sağlar” ifadesinde bulundu.

ORTAK PROJELER

KÖGEM ile ilgili bilgiler veren KÖGEM Müdürü Prof. Dr. Yusufhan Yazır, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Türkiye'de kurulan ilk merkez olduğunu söyledi. En önemli misyonlarından birisinin edindikleri bilgileri paylaşmak olduğunu ve bunu Türkiye’de yapan çok fazla merkez olmadığının altını çizen Prof. Dr. Yazır, “Kurs, beş günlük çok yoğun bir programdan oluşuyor. Birebir uygulama yapılacak ve bu işi yapabilir hale geleceksiniz. Kurs sonunda da hepinizle ortak çalışmalar, projeler yapmaya hazırız” dedi.

YÖNTEMLER

İnsan ve sıçan kaynaklı iki farklı dokudan (adipoz doku, Wharton jeli ve/veya kemik iliği), farklı yöntemlerle mezenkimal kök hücre izolasyonu, kök hücre kültür yöntemleri, dondurma-çözme (vitrifikasyon), in-vitro farklılaştırma, kök hücre çoğalma indeksi ve yaşlanma, flow sitometri ilkeleri ve kök hücre karakterizasyonunda flow sitometri uygulamaları, temel moleküler biyoloji teknikleri (RNA/protein izolasyonu, cDNA sentezi, PCR, Western Blotlama tekniği, kök hücreye gen aktarımı) ve üç boyutlu yapı iskelesine hücre ekimi gibi doku mühendisliği tekniklerini kapsayan kurs 3-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 22 kursiyerin yer aldığı kurs sonunda ise katılımcılara sertifika verilecek.