KOÜ'de obeziteyle ilgili bir ilk daha

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yine başarılı bir o kadarda önemli olan çağımızın sorunu obezite ameliyatı gerçekleştirildi.

Obezite günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biridir. Özellikle sebep olduğu kalp, böbrek ve metabolik hastalıklarla en sık ölüm sebeplerinden biri haline gelmektedir.

Modern toplumlarıda sıklığı her geçen gün artan diyabet hastalığının da en başta gelen sebeplerinden biri obezitedir.

Türkiye’nin en önde gelen sanayi şehri olan Kocaeli ilimizde de obezite ciddi bir sorun haline gelmekte ve beraberinde getirdiği hastalıklarla halkımızın korkulu rüyası olmaya başlamaktadır.

Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan ilimizin tek üniversite hastanesi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de obezite ile savaş konusunda yoğun çalışmalar sürdürmektedir.

Genel cerrahi anabilim dalı ve endokrinoloji bilimdalı tarafından kurulmuş olan, uluslararası bilimsel ve akademik prensiplerle çalışan Obezite Tedavi Ekibi de halkımızın obezite ile savaşında hizmet vermektedir.

Tıbbi ve cerrahi tedavi alternetiflerini yine bilimsel prensiplerle sunan ekip özellikle mide balonu ve tüp mide ameliyatlarıyla adını duyurmaktadır. Cerrahi tedavilerde hem eğitim hem de bilimsel platforma hizmet veren kurumumuzda yine obezite cerrahisinde diyabeti de ortadan kaldıran bir yöntem olan laparoskopik gastrik bypass ameliyatı başarı ile yapıldı.



Üniversitemizde ilk defa gerçekleştirilen bu ameliyata destek vermek için Belçika’da dünyaca ünlü obezite cerrahı Dr. Bruno Dillemans’ın ekibinde görev alan, Op. Dr. Fakı Akın katıldı. Tıp Fakültemizin dekanı ve Genel Cerrahı AD başkanı Sayın Prof. Dr. N. Zafer Utkan ve başhekim Sayın Prof. Dr. N. Zafer Cantürk’ün önderliğinde, Op. Dr. Fakı Akın ve üniversitemiz Obezite Tedavi Ekibi’nden Yrd. Doç. Dr. S. Ata Güler ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi.



Oldukça başarılı geçen ameliyat sonunda yapılan açıklamada hastanın obeziteden kurtulmakla kalmayacağı aynı zamanda diyabet hastalığından da kurtularak insülin tedavi ihtiyacının sıfırlanacağı bildirildi.



