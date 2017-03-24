  • BIST 89.986
  • Altın 144,658
  • Dolar 3,6139
  • Euro 3,9065
  • Kocaeli 11 °C

KOÜ'de obeziteyle ilgili bir ilk daha

»
KOÜ'de obeziteyle ilgili bir ilk daha
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yine başarılı bir o kadarda önemli olan çağımızın sorunu obezite ameliyatı gerçekleştirildi.

Obezite günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biridir. Özellikle sebep olduğu kalp, böbrek ve metabolik hastalıklarla en sık ölüm sebeplerinden biri haline gelmektedir.

Modern toplumlarıda sıklığı her geçen gün artan diyabet hastalığının da en başta gelen sebeplerinden biri obezitedir. 
 Türkiye’nin en önde gelen sanayi şehri olan Kocaeli ilimizde de obezite ciddi bir sorun haline gelmekte ve beraberinde getirdiği hastalıklarla halkımızın korkulu rüyası olmaya başlamaktadır.

Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan ilimizin tek üniversite hastanesi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de obezite ile savaş konusunda yoğun çalışmalar sürdürmektedir. 

 Genel cerrahi anabilim dalı ve endokrinoloji bilimdalı tarafından kurulmuş olan, uluslararası bilimsel ve  akademik prensiplerle çalışan Obezite Tedavi Ekibi de halkımızın obezite ile savaşında hizmet vermektedir.

Tıbbi ve cerrahi tedavi alternetiflerini yine bilimsel prensiplerle sunan ekip özellikle mide balonu ve tüp mide ameliyatlarıyla adını duyurmaktadır. Cerrahi tedavilerde hem eğitim hem de bilimsel platforma hizmet veren kurumumuzda yine obezite cerrahisinde diyabeti de ortadan kaldıran bir yöntem olan laparoskopik gastrik bypass ameliyatı başarı ile yapıldı.                       
 
      Üniversitemizde ilk defa gerçekleştirilen bu ameliyata destek vermek için Belçika’da dünyaca ünlü obezite cerrahı Dr. Bruno Dillemans’ın ekibinde görev alan, Op. Dr. Fakı Akın katıldı. Tıp Fakültemizin dekanı ve Genel Cerrahı AD başkanı Sayın Prof. Dr. N. Zafer Utkan ve başhekim Sayın Prof. Dr. N. Zafer Cantürk’ün önderliğinde, Op. Dr. Fakı Akın ve üniversitemiz Obezite Tedavi Ekibi’nden Yrd. Doç. Dr. S. Ata Güler ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi.      
 
  Oldukça başarılı geçen ameliyat sonunda yapılan açıklamada hastanın obeziteden kurtulmakla kalmayacağı aynı zamanda diyabet hastalığından da kurtularak insülin tedavi ihtiyacının sıfırlanacağı bildirildi. 
 
 

Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Alerji Deyip Geçmeyin"22 Mart 2017 Çarşamba 14:12
  • KOÜ'lü doktor uyardı: Görme kaybına neden olabilir22 Mart 2017 Çarşamba 11:19
  • Felç tedavisine örümcek zehri21 Mart 2017 Salı 19:56
  • 'e-Nabız'dan uluslararası başarı21 Mart 2017 Salı 19:49
  • Vali Güzeloğlu: “Kocaeli Üniversitesi Türkiye’nin yüz akı”21 Mart 2017 Salı 11:00
  • '100 kişiden 15'i uykusuz'20 Mart 2017 Pazartesi 23:34
  • 'Uyku bozukluğu, iş verimini ve hayat kalitesini etkiliyor'20 Mart 2017 Pazartesi 23:31
  • Bahar yorgunluğunun nedeni alerji20 Mart 2017 Pazartesi 18:46
  • Peynirdeki korkunç iddia18 Mart 2017 Cumartesi 23:32
  • Fast food yediğinizde vücudunuzda neler oluyor?18 Mart 2017 Cumartesi 22:49
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti