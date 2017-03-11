KOÜ’de sade açılış

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yenilenen ameliyathanelerin ve yoğun bakım birimlerinin açılışı sade bir törenle gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü, yenileme işlemine katkı sağlayan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Bekir Çakır ve Prof.Dr.Ercüment Çiftçi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr.Zafer Utkan, KOÜ Hastanesi Bashekimi Nuh.Zafer Cantürk, akademik ve idari personel de açılışa katıldı. Prof.Cantürk, iki yıl içinde yapılan yenilikleri anlattı, yenilenen yoğun bakım ve ameliyathaneler için katkı sunan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür etti. Cantürk, hastanenin yangın riski açısından en riskli alanları olduğunu dile getirdiği mutfak ve çamaşırhaneyi, hastane dışında oluşturulacak çelik konstrüksiyon bir binaya taşımak istediklerini ve 1300 metrekare bir alanın yapımı için benzer katkıda bulunacak bir gönüllü sponsorları beklediklerini dile getirdi.

KOÜ Rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü, ise hastanenin Marmara bölgesinde oluşabilecek bir deprem için stratejik olduğunu hastanenin tüm imkanlarının her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getirdi, Ayaz’a teşekkür etti. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da, Kocaeli Üniversitesi’nin bu kent için çok değerli olduğunun altını çizdi, katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.