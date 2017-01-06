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KOÜ'de sınavlar bu tarihe ertelendi

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KOÜ'de sınavlar bu tarihe ertelendi
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Sadettin Hülagü, olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumartesi ve Pazar günü yapılacak sınavların ertelendiğini açıkladı. 

Kocaeli'de etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, "Kocaeli Üniversitemizde Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan sınavlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir" dedi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek yarıyıl sonu sınavlarının, 12-13 Ocak tarihlerinde yapılmak üzere ertelendiği ifade edildi.

Kocaeli'de rehabilitasyon merkezleri ve kurslara kar tatili

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Açıklama sonrası KOÜ'lü öğrenciler Rektör Hülagü'ye eğlenceli tweetler attı.

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