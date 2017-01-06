KOÜ'de sınavlar bu tarihe ertelendi

Kocaeli'de etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, "Kocaeli Üniversitemizde Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan sınavlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir" dedi.
Üniversitenin internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek yarıyıl sonu sınavlarının, 12-13 Ocak tarihlerinde yapılmak üzere ertelendiği ifade edildi.
Kocaeli'de rehabilitasyon merkezleri ve kurslara kar tatili
Açıklama sonrası KOÜ'lü öğrenciler Rektör Hülagü'ye eğlenceli tweetler attı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.